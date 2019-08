Adelantados del alpinismo

No hay una pared de las montañas del mundo que los hermanos Pou no conozcan. Iker y Eneko son dos figuras a nivel mundial de la escalada libre de grandes paredes. «De los macizos más famosos hemos estado en todos», afirma Eneko. Llevan una década sumando metro a metro en vertical y, lo que es más difícil, haciendo de esta pasión su profesión. Ayer tuvo el privilegio la localidad de Canfranc-Estación de asistir a la charla de Eneko Pou titulada Aventuras verticales en el Ártico. La escuelas de esta localidad estaban a reventar a las seis de la tarde. Todo lo recaudado fue destinado a los habitantes de Bajhang District de Nepal, que está dentro del proyecto de Montañas de Ilusión en la que está involucrada la doctora María Antonia Nerín.

Eneko Pou presentó dos películas del Ártico. «Vamos más que a la Antártida porque logísticamente es más barato y da las mismas posibilidades de aventura. Estuvimos en Siberia y la Isla Baffin». En Siberia abrieron cuatro rutas nuevas en 2015. «Fue una de las mejores expediciones de nuestra carrera, con cantidad y calidad de rutas abiertas, en estilo alpino y non-stop. Eran escaladas de 14 a 16 horas ininterrumpidas». El mayor hándicap de la expedición fueron los mosquitos. «Se nos comieron. Estuvimos a punto de abandonar la expedición. Gastamos 500 dólares en repelente. Era tan importante como los pies de gato, la cuerda o el casco». Estuvieron 25 días en el campamento base. «Eran tres paredes muy chulas de granito en una zona inexplorada», explica.

El hito

A la Isla Baffin acudieron el 2012. «Es la aventura más gorda de nuestra carrera. Entramos con motos de nieve en los fiordos a finales de mayo. Tras deshelarse el fiordo nos fuimos en barca. No había posibilidad de rescate ante una herida abierta». Otra dificultad eran los osos polares. «Son los segundos depredadores del mundo tras los hombres. Entramos con rifles y cañas de pescar para sobrevivir. Los últimos quince días estuvimos sin víveres y dejamos de escalar por falta de energía», explica.

Al menos abrieron la vía de escalada libre más difícil del Ártico, The Door y subieron otras tres rutas más. «Tenía 650 metros, era de roca patinosa basáltica con dificultades de 8b. La parte alta es una meseta de hielo y lo que cae hacia el mar tiene paredes impresionantes de hasta 2.000 metros. Nos metimos en su sitio que no había estado nadie», indica.

En la Antártida cerraron el proyecto 7 paredes 7 continentes. Fue el 2007. Reconoce que con Baffin «fue la aventura más importante de nuestra vida junto a la vía Orbayu en la oeste del Maranjo de Bulnes. En un velero hicimos una navegación desde Ushuaia, el Cabo de Hornos y estuvimos cinco días atravesando el Mar de Drake, el más temible del mundo. Después subimos un pico virgen de roca, hielo, nieve. Lo llamamos el Pico del Cielo. Eran 750 metros verticales con una altura de 850 metros de altura. La máxima dificultad la hizo mi hermano el año pasado en Margalef. Era un 9b+, la máxima dificultad mundial», indica.

Se definen como unos montañeros muy polivalentes. «Aunque esté feo decirlo, somos una de las cordadas más famosas y con más reputación del mundo. Nuestra mayor especialidad es el terreno técnico en cotas bajas como el Naranjo de Bulnes o hasta 7.000 metros en el Himalaya. Los ochomiles no los tocamos tanto porque somos más de escalar que de andar», afirma Eneko Pou, que no piensa que les quede subir un ochomil escalando para cerrar su círculo. «Nuestro final de carrera no tiene por qué ser ese y nos interesa más la actividad en sí. Nos movemos más por la belleza, la calidad de la ruta, que sea técnicamente difícil y que tenga compromiso», finaliza Eneko Pou.