El adiós de una promesa

Una gran promesa del balonmano, Danila So Delgado, abandona Aragón. Es uno de los numerosos talentos que han emigrado en el balonmano nacional femenino. La jugadora formada desde niña en el Colores deja el equipo de toda su vida y ficha por el conjunto catalán del Sant Quirze, que se encuentra como el Schär Colores y el Unizar Dominicos en la División de Plata del balonmano español.

El año pasado la primera línea realizó la pretemporada con el Super Amara Bera Bera de San Sebastián, uno de los mejores equipos de la Liga de las Guerreras con sus cinco títulos de Liga. Pero una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla truncó la trayectoria de la aragonesa. Sucedió el pasado 2 de marzo en Zarautz. «De momento no ha habido ningún retroceso en mi rehabilitación. He pasado malos momentos, ves a la gente compitiendo y tú no puedes hacer nada», explica Danila So.

La jugadora zaragozana se plantea la vuelta a la pista en poco tiempo. «Espero volver a entrenar a primeros de noviembre, pero ya veré la evolución que llevo. Me gustaría debutar en un partido oficial antes de las Navidades». La Liga en División de Honor Plata comienza el 14 de septiembre. «Me quedaré en Zaragoza para hacer mejor la rehabilitación y a primeros de septiembre me iré a Sant Quirze. Ahora hago carrera continua sin velocidad excesiva y cambios de dirección».

La elección de este equipo catalán tiene que ver mucho con la prioridad que da la zaragozana a los estudios. «Voy a estudiar en Barcelona la carrera de Criminología. Aparte, el Sant Quirze es un muy buen equipo». En ningún momento se planteó seguir en la misma categoría con el Schär Zaragoza un año más. «Para mí los estudios están por delante y se me había presentado la oportunidad de jugar en este equipo de la categoría de plata», afirma Danila So.

El Sant Quirze jugó el año pasado en el mismo grupo que el Unizar Dominicos, ganó la Liga Regular y estuvo a un partido de ascender a la máxima categoría. «Según me informó su técnica es un equipo que tiene una buena defensa y mucha velocidad al contragolpe. No hemos hablado de los objetivos, pero lo primero será adaptarme». Danila So ya ha sido varias veces internacional juvenil con la selección española y destaca por su explosividad y su magnífico lanzamiento exterior. «De cara al año que viene mi ilusión sería disputar el Mundial júnior», explica la aragonesa, que cumple los 18 años el próximo mes de septiembre.