Agobiados entre la niebla

Quiere, quiere y quiere. Lo intenta, lo intenta y lo intenta. Pero no puede, no puede y no puede. La impotencia de llegar a ese mismo punto y no saber traspasar esa línea sigue diluyendo al Huesca en su insuficiencia reiterada. Envuelto en una tarde triste de diciembre, en la niebla, en un maldito martes de fútbol moderno, este equipo sigue repitiéndose como el ajo en la angustia de no saber ganar. Solo el paréntesis ante el Alavés rompió la tónica gris que envolvió como la bruma al Huesca ante el Levante. El jarro de agua fría en Bilbao ha apagado ya el calentón de esa primera victoria.

Como ante los vascos, como ante el Eibar, como ante el Valladolid, como ante Osasuna, otro fallo en un córner, en el primer tiro a puerta de los valencianos, tras haberse adelantado y dominado, sin grandes alabanzas el partido, reventó la fragilidad psicológica de un grupo al que le cuesta levantarse una y otra vez, pese a su cabezonería de querer jugar como quiere. No es suficiente. Ya no se sabe si con este entrenador o con esta plantilla, que necesitará de reformas en el mercado de invierno, pero el Huesca sigue dejando escapar esas finales, esas oportunidades para hilvanar buenos resultados que le alejen del peligro del pozo. Sigue sin descolgarse, pero sigue sin huir como han hecho Celta o está haciendo el Levante.

Porque el empate le valía a Paco López. No a Míchel. El tanto de Melero, ese chico que creció arropado por ese Alcoraz, resonó en las mallas de Álvaro como un gol ya marcado, ya encajado. Casi ni lo quiso celebrar, por respeto, pero esa celebración ya había contagiado de desánimo al Huesca en muchas ocasiones anteriores. No necesitaban volver a verla para sentirla hiriente en el corazón. Sin fuerzas para levantarse, solo con alguna ráfaga, ni con fondo de armario para buscar soluciones en el banquillo, la buena noticia es que al menos esta vez no se perdieron los tres puntos en los minutos finales, en los que el Levante dominó sin morder, y el empate fue otra vez mal menor.



OTRA VEZ ONTIVEROS / Había salido el Huesca sabiendo qué tenía que hacer. El Levante iba a subir las líneas de presión para generarle dudas, reducir la presencia de Mosquera y provocar un juego más directo, ese en el que no se encuentra del todo cómodo. Sin grandes alardes, pero sí combinando con maestría esos pases en largo y horizontales con otros periodos de más dominio, el Huesca consiguió dominar el juego, sin peligro.

Se buscaba esa acción, como la de Ontiveros ante el Alavés, que rompiera la jaula. Y la espera cuajó. Fue en un balón que llegó al área y en el remate de Okazaki, Vezó cometió una mano que no vio el árbitro pero que el VAR le chivó. Ontiveros cogió la responsabilidad de lanzar el penalti. A la escuadra. Valiente el malagueño quería volver a ser el héroe.

Adelantarse no es sinónimo de éxito para el Huesca. Aunque ensordeció el primer ladrido del Levante, no sabe rematar la faena. La tuvo Borja García, que en un chispazo de su magia, tras una cesión de Mikel Rico, se inventó un control orientado que no supo continuar en un remate goleador. La segunda parte no tuvo dilema. Fue una repetición. La historia de siempre. Un fallo en la marca de Mikel Rico, sin contundencia, en un córner permitió que el Levante tuviera tres tiros, el último a bocajarro. Demasiado regalo. Otra vez. Melero no perdonó, aunque no quisiera hacer daño, lo hizo. Y mucho.

El Levante se vino arriba. Sin colmillos para hacer sangre suficiente, pero dominando y llegando más, sabiendo que el Huesca estaba temblando, recordando las fotografías de su pasado reciente, de tantos partidos perdidos, de tantos puntos desperdiciados. Solo un arrebato de Ontiveros, que quiso repetir la rosca del Alavés, permitió unos minutos de alivio. Tampoco desde el banquillo hay nadie que salga con la anarquía o la valentía para cambiar nada. Todos estaban acongojados por lo que podía pasar, que no pasó, porque el Levante no quiso.

Ficha técnica:

Huesca: Álvaro, Pedro López, Insua, Siovas, Javi Galán, Mosquera, Mikel Rico (Doumbia, min. 85), Ontiveros (Escriche, min. 85), Borja García (Real, min. 79), Ferreiro (Sergio Gómez, min. 68), y Okazaki (Rafa Mir, min. 79).

Levante: Aitor, Coke (Son, min. 76 ), Rober Pier, Vezo, Clerc, Vukcevic, Malsa (Dani Gómez, min. 57), Rochina, De Frutos (Morales, min. 76), Melero (Radoja, min. 76) y Roger Martí (Sergio León, min. 76).



Goles: 1-0, min. 37, Ontiveros, de penalti. 1-1, min. 52, Melero.

Árbitro: Díaz de Mera, colegio castellano manchego. Tarjetas amarillas a los locales Pedro López e Insua y a Vezo, Rober Pier y Rochina por parte de los visitantes.