Aitaddi y Flores ganan en el Cerro de San Jorge

Said Aitaddi volvió a ganar este viernes en su jardín del Memorial Emma Cajal, la segunda prueba de la Copa Aragón. Pero esta vez tuvo que sufrir para imponerse al riojano David Martínez, otro habitual de la prueba que se celebra en el Cerro de San Jorge de Huesca. El atleta del Training Events y Martínez se jugaron el triunfo en los tres últimos kilómetros. Incluso a una vuelta del final se puso en cabeza el corredor del Añares. Pero Aitaddi sacó fuerzas de donde no las tenía y volvió a ser el más rápido en Huesca.

«Soy corredor de maratón y mis rivales eran de 5.000 metros. He sufrido, pero he ganado. Nunca he pensado que me derrotaría Martínez. Tengo confianza con mi cabeza y mis piernas», explicaba el ganador. Desde el inicio puso un ritmo frenético el zaragozano Eduardo Menacho en la carrera de 7.500 metros. Mientras iba descolgado Martínez, por delante estaban los líderes de la Copa Aragón. Entre los mejores se colocaban Víctor Puyuelo, Juan Carlos Dutrey, Fernando Gil y Said Aitaddi. A tres vueltas del final el marroquí dio el primer aviso y se fueron a su estela Víctor Puyuelo y David Martínez. Puyuelo flojeó, le pasó Martínez y el riojano estuvo muy cerca de dar la sorpresa en Huesca. Tras el tercero llegaron Dutrey, Gil y Menacho.

Aitaddi era el hombre más feliz del mundo por varios motivos. «Hace una semana tuve mi segundo hijo. Se llama Wassim. Lo que pasa es que los últimos días apenas he podido dormir». Ahora este atleta de 37 años sigue soñando con los Juegos de Tokio. «¿Por qué no puedo competir en Japón? Prepararé el Nacional de cross por clubs y un maratón en primavera», decía el corredor, que hace dos años corrió la distancia en unos siderales 2.08 dos veces.

La prueba volvió a ser un éxito en una mañana primaveral. El Emma Cajal es uno de los mejores crosses aragoneses y este año contó con 628 en la prueba del Club Atletismo Huesca. La carrera femenina de 5.000 metros contó con dos leyendas. Luisa Larraga regresó a la competición tras un parón debido a las lesiones. Y este test fue satisfactorio para la atleta de 49 años.

Otra buena noticia fue la carrera de Isabel Macías, que como en Sabiñánigo hace dos semanas se mostró competitiva y estuvo otra vez muy cerca de la victoria. Solo se lo impidió Olatz Flores, una corredora de la nueva ola del atletismo aragonés preparada por Jesús Romero. Ambas se escaparon a dos vueltas del final y en el último giro la corredora guipuzcoana del Hinaco se mostró irresistible. Tras las dos primeras llegaron Shirley Kap, Nazaret González, Isabel Linares y Carolina Capdevila. «Hemos salido bastante fuerte. He luchado con Macías a un ritmo alto. Iba un poco justa la última vuelta. He cambiado lo antes posible porque no quería arriesgar en el esprint», decía la ganadora de la prueba.