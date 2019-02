Aitaddi y Kap fueron los mejores en Calatayud

Penúltima prueba de la Copa Aragón de campo a través. En esta ocasión le llegó el turno al XX Cross Ciudad de Calatayud. Los ganadores fueron el marroquí Said Aitaddi, que ya venció en el Emma Cajal y en la Copa Navidad, y Shirley Kap, que fue la mejor en el Cross de la Montaña. Tras cinco pruebas en la categoría masculina Juan Carlos Dutrey es el vencedor virtual con 232 puntos, seguido de Fernando Gil con 125 y Alberto Puyuelo con 118. En mujeres la cosa está muy discutida puesto que Beatriz Martínez es la primera con 140 puntos, seguida de Arancha Tejero con 138 y Patricia Lafoz la tercera con 131. Cualquiera de las tres puede ganar la clasificiación final. Todo se jugará en el Cross Olimpo que se celebrará el 3 de marzo sin tener un lugar designado puesto que el Ayuntamiento de Zaragoza no le dio los permisos al Olimpo para organizar el cross en cualquiera de los parques de la capital aragonesa.

La prueba se celebró en un circutio de hierba y de tierra con abundantes curvas en una mañana soleada y fría. Sobre 7.500 metros, Said Aitaddi no tuvo problemas para imponerse a sus rivales. No aparecieron por Calatayud los clásicos Víctor Puyuelo, Jesus Olmos y Alberto Sábado. Desde el principio puso un ritmo muy fuerte Rachid Najid, el entrenador de Aitaddi. Pero pronto el veterano fondista desapareció de los primeros puestos. Fue entonces cuando tomó las riendas del pelotón Said Aitaddi, seguido de Juan Carlos Dutrey y Alberto Puyuelo y Fernando Gil.

Al final el marroquí no tuvo problemas para llevarse la carrera. Segundo fue Juan Carlos Dutrey, tercero Alberto Puyuelo, cuarto Fernando Gil y quinto Walid Zbiba.

En mujeres la lucha fue cerrada entre las tres primeras, Shirley Kap, Maryem Boussta, que pertenece al team de Luis Colchero y al que también pertenece Aitaddi. Esta llegaba después de haber ganado a Kap la semana pasada en el Memorial Alós. Juntas fueron hasta la última vuelta. Pero esta dio un fuerte tirón y se impuso con comodidad a sus rivales. Tras la atleta de José Luis Mareca llegó a 14 segundos Boussta y a 42 Isabel Linares. Cuarta fue Arancha Tejero y quinta Beatriz Martínez.

El próximo domingo llega una cita muy interesante. Es el Campeonato de Aragón de cross por clubs que se celebra en el parque de La Pinada de Fraga. Esta prueba será decisiva para el Nacional que se disputa en Linares y el Nacional individual en Cáceres.