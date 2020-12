Alberto Pallarés: "Me presenté porque el atletismo aquí está dormido"

Alberto Pallarés es un marchador veterano que forma parte del Intec Zoiti. Atleta de renombre en la comunidad por sus trece metales nacionales, conseguidos en todas las categorías. Y desde el pasado viernes, además, presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, que cuenta con más de 1.300 fichas, sin contar el atletismo escolar, que es el mayoritario en las categorías formativas.

¿Cuándo comienza a darle vueltas a la idea de presentarse a presidente de la Federación?

Es curioso, pero fue en el confinamiento. Estaba solo en casa, no tengo familia, entonces empecé a pensar en el atletismo aragonés, mirando fotos antiguas de cuando competía yo. Veía fotos de otra gente y pensé en montar un grupo privado que se llama Historias Gráficas del Atletismo Aragonés. Creía que serían cuatro fotos, pero se metieron unas 800 personas. Vi lo que la gente iba poniendo de hace años y pensé que el atletismo aragonés está ahora dormido. No se le da el valor que tiene y cada vez va a menos. Aquí hay que hacer algo. Y me presenté con un buen equipo.

Formado por otros atletas, como Isabel Macías.

Ella va a ser mi mano derecha. Además de ser vicepresidenta, va a llevar un departamento de comunicación, porque también es periodista. Comunicará todo acontecimiento que ocurra. El atletismo aragonés es muy rico y hay que darlo a conocer. Su marido, Luis Alberto Marco, coordinará la dirección técnica. Élian Périz será la embajadora en Madrid con la Federación Española y llevará el medio fondo. Habrá muchas personas porque el atletismo no es tan fácil. Es el deporte de muchos deportes.

¿Qué es lo primero que quiere hacer como presidente?

Como he dicho, la clave va a ser Isabel Macías en la comunicación, hay que saber comunicar lo que tenemos y por eso lo primero que quiero hacer es cambiar la página web, que sea accesible y haya intercambio. Es el escaparate de cualquier negocio, y esto al fin y al cabo es como una empresa. Lo segundo que quiero hacer es una encuesta a todos los estamentos de la Federación para saber qué quieren y qué esperan.

De Aragón han salido en los últimos años atletas como Carlos Mayo o Toni Abadía, ¿cree que esto es fruto de un trabajo bien hecho?

Últimamente no. Al atleta de élite en esta tierra no se le cuida. Hace 30 años salí de aquí con 19 años al centro de alto rendimiento en Cataluña. Allí vi cómo se apoyaba al atleta. Tenía medios a mi alcance, todo en el mismo edificio y gratuitamente. Aquí vamos con mucho retraso, Soria y León tienen un centro de alto rendimiento. Aquí nada. El ejemplo más claro de que en Aragón el atleta está abandonado es Salma Paralluelo, que se tuvo que ir a Valencia. El atletismo está completamente olvidado. No pinta nada.

¿Qué camino cree que hay que seguir para que esto mejore?

Que se nos dote de medios. En Zaragoza no hay una pista municipal de 400 metros, es la única ciudad en España sin eso. Hay que profesionalizar a los entrenadores, dar becas y ayudas, que la empresa privada apoye a este deporte, se necesita una pista de 200 metros cubierta. ¿Por qué no albergar en Zaragoza un Campeonato de Europa absoluto? ¿O uno del mundo? No se puede porque no tenemos una pista de 200 metros cubierta. El aragonés parece que tiene miedo a celebrar cosas. Evidentemente también hay que apoyar al atletismo de Huesca y de Teruel, que ha estado completamente olvidado. Aunque en Huesca hay mejores instalaciones para entrenar que en Zaragoza y recientemente en Teruel se ha inaugurado una pista. Pero la han hecho con seis calles en vez de ocho, no se puede celebrar un gran campeonato. No tiene ningún sentido.

Con estas trabas, ¿es el atletismo un deporte minoritario?

No. ¿Cuánta gente sale a correr por las riberas y por el parque? ¿Y a pasear? Eso también es atletismo. Hago marcha y cuando veo a la gente caminar me siento bien. Veo que quieren hacer deporte. Pero las instituciones públicas no quieren o no pueden. Por ejemplo, el primer cuatrimestre del 2021 no se van a poder hacer competiciones en Zaragoza. Va a ser la única ciudad de España y podría decirte que del sur de Europa en la que no se va a celebrar nada. No puede haber tantos palos en las ruedas, hay que intentar corregirlo. Este es el deporte rey. Aunque el fútbol lo sea a nivel espectáculo, este lo es a nivel deportivo.