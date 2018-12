A por un alcorconazo

La Copa del Rey es una competición que siempre da sorpresas. Capaz de dejar en la cuneta a los equipos más fuertes del fútbol nacional. Todavía colean gestas importantes de conjuntos humildes. Las más recientes, y que persisten en la memoria de los aficionados, son la del Real Unión de Irún o el Alcorcón, que eliminaron al Real Madrid en las temporadas 08-09 y 09-10 respectivamente. Muchos de estos equipos han escrito capítulos con tinta indeleble en esta competición. El Ebro quiere seguir el ejemplo de sus predecesores y rubricar esta tarde en Mestalla (19.30 horas) un nuevo apartado en la historia del torneo del KO.

No será fácil, ni mucho menos, levantar un 1-2 en contra en uno de los estadios con más empuje de Primera División. No obstante, las buenas sensaciones y la fe que desplegaron los arlequinados en el partido de ida en La Romareda son sus mejores bazas para afrontar el segundo encuentro de la eliminatoria. Un mes después del partido de ida en el coliseo blanquillo, el cauce del Ebro vuelve a discurrir con mayor afluencia. Los zaragozanos han sumado siete puntos de los últimos nueve disputados. El duro trabajo de los jugadores se observaba sobre el verde a lo largo del actual curso. Solo faltaba una pizca de suerte de cara al gol para que los resultados acompañasen, y así ha sucedido en los tres compromisos ligueros más recientes.

Ahora es el momento de volver a disfrutar de un ambiente único, especial. No siempre surge la oportunidad de pisar un césped histórico de la élite del fútbol, y para muchos de los pupilos de González será la primera vez. Esta particular buena racha del club, sumada a la ilusión por disputar un encuentro de este carácter, será la carta de presentación de un club modesto que todavía no ha arrojado la toalla en la Copa. «Será un partido muy complicado contra un rival de gran calidad. Intentaremos hacer un buen papel, dar la cara, y competir al máximo nivel posible hasta el final», dijo ayer el técnico.

Asimismo, González avisó de la importancia que tendrá «controlar los nervios» para hacer frente al Valencia. «Somos capaces de competir a un buen nivel. La predisposición es buena. Sabemos que es muy complicado levantar un resultado así en Mestalla, pero nosotros daremos lo máximo posible. Intentaremos no encajar, ser valientes, e intentar, si no puede ser la clasificación, dejar una buena imagen como hicimos en la ida», apuntó.

El preparador está condicionado por varias bajas para el choque copero. El capitán, Ubay Luzardo, continúa recuperándose de su lesión, y Tiago Portuga fue sancionado en el partido de ida. Por otro lado, sí que podrá contar con Javi Cabezas, que ultima su regreso al equipo, y podría disputar unos minutos en Mestalla.

Por su parte, el Valencia regresa al calor de su feudo con la obligación de encontrar su mejor versión, ya que la situación en la Liga no es la esperada. El cuadro de Marcelino García es decimocuarto, con 17 puntos, y el próximo sábado recibe al Sevilla, una de las escuadras más potentes. No sería de extrañar que, ante la trascendencia del choque liguero, y con un marcador a favor de 1-2, el técnico elabore su once con jugadores que disfrutan de menos minutos.