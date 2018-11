Amargo cumpleaños

Sandra Salvador es el cerebro del Balonmano Dominicos. La central es una jugadora creativa, una virguera. Los que la conocen bien dicen que es una jugadora diferente, capaz de dar un pase espectacular, lograr un gol de campanillas o tirar una pelota a la grada. Formada en la cantera de Cristo Rey, ha estado casi toda su vida en Maristas. El año pasado fichó por el Dominicos en la primera temporada en la División de Honor Plata.

Salvador estaba en un gran momento deportivo. Esta temporada había unido a su fantasía en el ataque disciplina defensiva. Balonmano Dominicos lo había notado. Ha contribuido a que el equipo aragonés esté en la zona templada de la tabla del grupo C, con tres partidos ganados y uno empatado. Este sábado espera sumar otros dos puntos frente al Sant Quirze en su casa (18.00 horas en el pabellón de la Universidad).

Pero su gran trayectoria se rompió de cuajo hace dos fines de semana. En su enfrentamiento ante el Mislata la primera línea se rompió el ligamento cruzado anterior y el cuerno posterior del menisco de su rodilla izquierda. Era un contragolpe en el que hizo gol. Faltaban seis minutos para acabar el partido y Dominicos empataba a 19 goles. «Estaba muy cómoda jugando y era lo último que me esperaba. Pero es deporte y puede pasar. Fue una jugada muy simple. Quise esquivar a la portera y se me fue la rodilla al apoyar», explica la zaragozana.

Salvador quedó impactada. «Me quedé un poco chafada. Me imaginé que sería importante porque noté que la tibia se iba de su sitio. Pero tenía la esperanza de que se quedara en un esguince», explica. Una semana después de su accidente le hicieron una resonancia. «El jueves de la semana pasada me dieron los resultados. Llevaba dos semanas con la misma inflamación y ya me lo imaginaba. Soy fisioterapeuta y ya había tratado cantidad de ligamentos cruzados», dice.

Ese mismo día la primera línea cumplía 23 años de edad. Pero al mal tiempo buena cara porque le lesión no tenía remedio. «Después del partido me fui a urgencias, pero ya me imaginaba que no me dirían nada. Luego me fui a cenar con mis amigas. Iba coja, pero me dejaron unas muletas y más o menos iba bien», indica.

Cuando se cayó se dio cuenta de que no podía apoyar la rodilla. «En el banquillo intenté moverla por si era un susto. Hay gente que tiene los cruzados y los meniscos rotos y hace vida normal. Ahora llevo muletas para ir por la calle, porque si ando mucho, me canso». Trabaja de fisio en una clínica de la plaza Europa y en otra de Pedrola. «No me impide trabajar, aunque no puedo coger el coche para ir a Pedrola». El miércoles que viene le dirán cuándo la operarán. «Cuanto antes pase por el quirófano mejor, porque para rehabilitar será más rápido puesto que se pierde mucha masa muscular. Pero ya he perdido casi un mes», reconoce Salvador.

Rehabilitación

La deportista está activa haciendo en su casa bicicleta estática, ejercicios isométricos, sentadillas. «Me autotrato y no necesito consejo de nadie», confiesa. Espera comenzar la pretemporada que viene. «Para hacer vida normal tendrán que pasar seis meses y para volver a jugar de ocho a doce meses», indica.

Sus dos años en Dominicos han estado gafados. «En 21 años no me había pasado nada jugando al balonmano. La temporada pasada me rompí el escafoides de la muñeca al caerme. Fue contra el Elda». Salvador ya está mentalizada para vivir momentos malos. «Llegarán momentos peores. No lo voy a negar. Cuando vea a mis compañeras jugar me costará». El otro día se fue a ver el partido de su equipo en Alicante. «No sabía lo que tenía y estaba tranquila. Pero me ponía más nerviosa que jugando. Apuesto a que Dominicos no tendrá problemas para salvarse este año», reconoce.