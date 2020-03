Aragón aspira a un buen botín de metales en Valencia

Amplia representación aragonesa en los Campeonatos de España sub-18 en pista cubierta que se celebran en Valencia. El grupo está compuesto por 32 atletas, a partes iguales 16 hombres y 16 mujeres. De ellos diez pertenecen al Alcampo Scorpio y nueve al Intec Zoti. Entre ellos no se encuentra Salma Paralluelo, que ya no tiene ficha por la Federación Aragonesa y es castellonense en toda la regla. La atleta del Playas Castellón ha tenido un invierno casi en blanco tras su glorioso 2019 en el que fue bronce en el Nacional absoluto indoor, lo que le supuso acudir a los Campeonatos de Europa de Glasgow. Solo ha podido correr tres 400 con un mejor crono de 56.64. Pero no pudo acudir a los Nacionales absolutos a los de su categoría debido a un edema muscular que sufrió en la concentración de la selección española de fútbol sub-17 en Las Rozas. Ahora ya se entrena pensando en la temporada al aire libre, donde se centrará en el Europeo juvenil en 400 y 400 vallas y su sueño son los Juegos Olímpicos de Tokio.

La gran ausencia es la del zaragozano del Intec Zoiti Raúl Martín, el primero destacado de España en altura y el triple por una lesión en su pie. Varias son las opciones de lograr metal para los atletas aragoneses. Las más claras son las de los mediofondistas Mireya Arnedillo y David Cartiel junto al lanzador Javier Cruz, el vallista Daniel Gallart y la velocista Elena Guiu. Arnedillo (Zenit) encabeza el ránking de 1.500 con 4.24.44 y es la clara favorita para el oro, mientras que David Cartiel (Zaragoza Atletismo) es el tercero del ránking de 1.500 con 4.02.74 en una prueba en la que los primeros están en un pañuelo. Por su parte, el fragatino Javier Cruz es el líder del peso con 17,01, mientras que su paisana Elena Guiu es la cuarta del 60 con 7.71 y Manuela Villabona (Zoiti), la sexta del 200 con 25.32.

En los 60 lisos compiten Daniel Gallart, Manuela Villabona, Lucía Sánchez, Natalia Arce, Meyrella Cuello, Carolina Catalán y Andrea Merin. En 200, Julia Aranda y Nuria Antón y, en 400 lisos, Nicolás Perales y Nicolás Vigón.

Por su parte, en los 800 corren Nicolás Abizanda, Sandra Montalbán y Cecilia Benito, mientras que en el milqui está inscrita Laura Paricio. En el sector de saltos competirán en pértiga Nicolás Serrano, Javier Marce, Diego Escario y Juan Herrero, en altura Daniel Luis, en longitud Andrés Alcalá y en triple Javier López. Por último, en las vallas correrá Lucía Lafarga y, en peso, Carmen Pínzolas y Celia Almunia.