Aragón pide paso en la Vuelta

La Vuelta a España más atípica de la temporada más extraña arranca hoy en Irún con 176 ciclistas inscritos en 22 equipos. Ninguno de ellos ha dado positivo en los test previos a la ronda, que forman ya parte del paisaje del deporte profesional. Iba a tener 21 etapas y partir desde Utrecht, pero saldrá de Irún, serán 18 etapas, tres de ellas en Aragón este mismo fin de semana, y un recorrido con ocho llegadas en alto y mucha montaña incrustada en la mayoría de jornadas. La ronda tendrá presencia aragonesa no solo con las tres etapas que pasarán por el territorio este viernes (Garray-Ejea), sábado (Huesca-Sabiñánigo) y domingo (Biescas-Tourmalet), sino también con el protagonismo de Jorge Arcas (Movistar) y Fernando Barceló (Cofidis), los dos representantes de la comunidad.

Arcas será la única novedad del Movistar con respecto a la escuadra que disputó el Tour y que tendrá a Enric Mas y a Alejandro Valverde como líderes. Será su tercera participación en una gran prueba por etapas, todas ellas en la carrera española en la que debutó en el 2017. Para Barceló será la segunda participación en una gran prueba por etapas. El oscense se estrenó en el 2019 en la Vuelta con su anterior equipo, el desaparecido Euskadi Murias.



EN CASA / Para Arcas hay, sin duda, una etapa marcada en rojo. El sábado la ronda llega a Sabiñánigo, su casa. «Es el sueño desde pequeño, poder llegar a mi casa en toda una Vuelta a España y con un equipo como el Movistar Team. Es un sueño que se puede cumplir, si todo va bien, en muy pocos días, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, como cada día que compito con este maillot, pero al final esos días van a ser especiales porque corremos por nuestra comunidad y toda la gente nos apoyará. Este año va a ser diferente también porque habrá que verlo por la televisión pero ese aliento seguro que nos llega a la carretera», dice el serrablés, destacando el buen estado de forma del ciclismo aragonés de élite y de cantera.

Asegura llegar bien de forma pese a las fechas y, sobre todo, con «las ganas al 100%». Tiene claro el objetivo del equipo y su papel en el mismo. «El Movistar es un equipo que viene a luchar por la Vuelta, tenemos grandes corredores como Enric (Mas) y Valverde, incluso Marc Soler, que pueden estar disputando la Vuelta y vamos a intentar, si no se consigue, al menos estar muy cerca. Venimos a luchar por la Vuelta», asegura.

Él quiere estar al servicio de sus líderes. «Mi objetivo personal es ayudar al 100% a los líderes, que es para lo que estoy aquí. Si hay alguna escapada y el equipo pide estar intentaremos estar, pero al final cuando haces tu labor para los líderes esas fuerzas que puedes querer tener para luchar por una etapa son complicadas. Así que el objetivo es ir 100% con los líderes y que no les falte de nada». Uno de los factores que pueden marcar la carrera es la climatología. «Son unas fechas raras, hace más frío, lluvia, son fechas en las que no solemos competir. Así que seguro que va a ser complicado para los corredores pero al final, por lo menos en mi equipo, estamos muy motivados e intentaremos que no repercuta mucho en la manera de correr», asegura.

Por su parte, Barceló llega recuperado de las clásicas. «Llego bien y sobre todo con ilusión, aunque es verdad que tanto en Flecha Valona como en la Lieja-Bastogne-Lieja no tuve mis mejores sensaciones, pero han pasado un par de semanas y ahora me encuentro bastante mejor», explica el ciclista oscense. Lo que todavía no tiene claro Barceló es el nivel de libertad que podrá tener en esta Vuelta por la presencia en su equipo de uno de los corredores que se han convertido en revelación esta atípica temporada, el francés Guillaume Martín que finalizó en la undécima plaza en el Tour.

«No tengo ningún objetivo claro, porque lo primero es juntarnos, hablar con el equipo y ver la idea que lleva Guillaume», destaca. También cree que la climatología tendrá un papel importante. «Va a ser una Vuelta muy complicada por la climatología aunque no llueva, pero seguro que va a hacer frío y eso añade desgaste día a día y muscularmente hay mucha diferencia entre correr con frío o con calor y seguro que terminaremos notándolo», afirma. Los aragoneses quieren ser protagonistas como Roglic, Dumoulin, Ion Izagirre, Pinot, Carapaz o Froome.