Un aragonés en la catedral de triatlón

Este sábado le esperan a Cristian Moratiel 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y el maratón, 42,194 metros de carrera a pie. «Un paseíto....», reflexiona el zaragozano con toda la moral del mundo. Moratiel celebrará su particular festividad del Pilar con una competición legendaria. Es el Ironman de Hawái.

Su camino hasta la cima del Everest del triatlón no ha podido ser más peculiar. Está claro que este zaragozano de 38 años es único. En poco más de un año va a competir en cuatro ironmans. En agosto del año pasado disputó el ironman de Suecia, en diciembre compitió en Bahrain y consiguió la clasificación para Hawái en Vitoria el pasado mes de julio. «¡No soy ejemplo de nada!», afirma con modestia. El deportista del Zerclo Energía Helios se confiesa. «Entiendo que el comienzo deben ser las distancia sprint y olímpica y con el tiempo ir avanzando en pruebas más largas. Animo a la gente a empezar poco a poco porque el cuerpo y el volumen de entrenamientos se tienen que adaptar», dice.

Una de sus grandes virtudes es la facilidad que tiene para acumular un gran volumen de entrenamiento. «He llegado a entrenarme 72 días seguidos antes de Vitoria. Y ahora, antes de Cascais, estuve otros 65 de una tacada». Moratiel consigue sus objetivos gracias a su gran motivación. Moratiel es el típico ejemplo de machaca. «A base de sacrificio siempre he conseguido resultados. Mi mayor virtud creo que es el trabajo y la constancia. Nunca he destacado por la calidad y mi motivación es seguir con la misma ilusión que hasta ahora. Soy realista, pero tampoco me pongo límites», afirma convencido.

Pero en el deporte no hay milagros y lo que ha conseguido pasada la treintena es gracias a que Moratiel hizo deporte desde pequeño. «Comencé a nadar a los siete años y poco después me inicié en el waterpolo. Los compaginé hasta los 18 años. Después abandoné la natación y me dediqué exclusivamente al waterpolo. Formé parte del equipo del Helios que ascendió a la División de Honor». Tras un parón en su actividad deportiva, el año pasado conoció el triatlón. «Llevaba doce años sin nadar y me compré una bicicleta para empezar a entrenar. Mi amigo y triatleta Mario Bartolomé me insistió en probar en el ironman y probé en Suecia», explica el zaragozano.

Su punto fuerte

Su especialidad, como no podía ser de otra manera, es la natación. «Pero no es el segmento que más me gusta, aunque reconozco que es en el que más destaco». Desde que supo que se había clasificado para Hawái, Moratiel ha alternado palizas entrenando con su trabajo en una coctelería de la calle San Miguel de Zaragoza. «Las semanas de más volumen han sido de 24 horas entre nadar, hacer bici y correr. Prácticamente todos los días doblo entrenamiento. Hago los entrenos con Marta Pintanel. Gracias a ello he mejorado mucho en el segmento de carrera». Para Moratiel es importante «ser ordenado y disciplinado y nada perezoso. Pero como es mi hobby, lo hago porque disfruto. Lo que más me gusta es hacer deporte», indica.

Mañana llega el día de la verdad. Moratiel ya lleva una semana en Kona. Todo el entrenamiento lo tiene en sus piernas y su cabeza. Ahora solo hace falta que le acompañe la suerte a este guerrero del triatlón. «La realidad es que mi clasificación fue toda una sorpresa. Lo he ido asimilando y me he preparado lo mejor posible. Mi objetivo es disfrutar de la experiencia lo máximo posible ya que es un premio que a todo triatleta le gustaría tener. Y si me sale una buena carrera, mucho mejor», reconoce el heliófilo.Prefiere no pensar en los números que ha tenido que hacer para sacar adelante su aventura. «La verdad es que no lo he querido calcular aún para no arrepentirme. Pero la familia me ha apoyado en todo y también los patrocinadores», explica.

Se pueden contar con los dedos de las dos manos los triatletas aragoneses que han competido en la catedral del triatlón mundial. Moratiel está listo para la batalla. «Estos días en Hawái estoy entrenando a 35 grados y un 90% de humedad. Puede ser durísimo corriendo. Un fallo de hidratación o sales puede ser definitivo para no poder acabar la carrera». Moratiel marcará las diferencias en la natación, e intentará sobrevivir en el maratón. «Kona es una prueba durísima. El nivel es muy alto, el recorrido duro y las condiciones extremas»