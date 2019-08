La aragonesa Silvia Meseguer anuncia su adiós a la selección

Silvia Meseguer ya no volverá a vestir la camiseta roja de la selección española. La mediocentro aragonesa del Atlético de Madrid anunció en las redes sociales su despedida del combinado nacional después de once años. La alcañizana ya tomó la decisión de abandonar la selección por un tiempo en 2017 para poder estada más centrada en su otra profesión, la medicina, pero volvió poco tiempo después. Ahora después de once años en la selección absoluta dice adiós de forma definitiva. «Después de once años en la selección con tantas experiencias vividas y tantas alegrías defendiendo a mi país, ha llegado el momento de poner fin a mi etapa como internacional», expresó la aragonesa en sus redes sociales.

A sus 30 años, Meseguer ha vivido en sus piernas todo el crecimiento de la selección española femenina en los últimos años. La canterana del Zaragoza CFF debutó con la absoluta en el año 2008 cuando vestía la camiseta del Espanyol. Fue un duelo ante Inglaterra en un partido de clasificación para la Eurocopa 2009, para la que no se consiguió el billete. Poco a poco se convirtió en una habitual en las convocatorias de los distintos seleccionadores. Meseguer fue una pieza clave para que España se clasificase para las Eurocopas del 2013 y del 2017. «Me gustaría agradecer a todas aquellas personas que me han acompañado durante este camino», destacó la alcañizana.

El premio gordo con la selección se lo adjudicó al entrar en la lista para el Mundial de Canadá en el 2015, pero este no sería el último campeonato del mundo que disputaría.

Jorge Vilda contó con ella para el Mundial de Francia de este verano, junto a la zaragozana Mapi León. Meseguer hizo historia con España al ganar por primera vez un partido ante Sudáfrica (3-1) en el que sería su partido número 67, y el último con la camiseta, y el primer pase de la selección a los octavos de final de un Mundial donde perdió ante Estados Unidos (1-2). «A partir de ahora deseo todos los éxitos del mundo a la selección española. Estoy segura que nos espera un futuro prometedor y lleno de éxitos», analizó la aragonesa.

Meseguer tiene esta campaña el difícil objetivo de defender el título de Liga que consiguió la pasada temporada con el Atlético. Dentro de esta cambio generacional, Marta Torrejón fue otra que se despidió de la selección. La que fuese capitana de España es la jugadora que más partidos ha disputado con la absoluta y deja el equipo tras más de doce años.