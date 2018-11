La araña de La Litera

Rubén Sanmartín fue uno de los grandes protagonistas de la Cena de la Montaña. El binefarense, junto a la esquiadora de montaña Claudia Valero, fueron nombrados los mejores deportistas de la temporada. Sanmartín es uno de los mejores escaladores regionales del momento. «La verdad es que me sorprendió que se reconozca. Agradecí en la cena los medios que está poniendo tanto la Federación Aragonesa como la Española para que este deporte siga adelante y la gente joven tenga un poco más de formación y el respaldo de un buen técnico. También me acordé de los compañeros de cordada. Son gente como mi hermano, los que forman parte del equipo nacional, amigos, mi novia. Eso es lo bonito de disfrutar del monte con personas con las que te llevas bien», reconoce el oscense.

Desde pequeño ha practicado montañismo. «Mis padres me llevaron desde que éramos pequeños a hacer picos. Desde pequeño hice atletismo y ciclismo. Lo dejé e hice escalada deportiva y a continuación me puse a hacer tapias. Todo fue un más y más». No recuerda cuál fue su primer pico. «Supongo que me llevarían mis padres en la mochila». Óscar, su hermano, es otro magnífico escalador. «Nos lo debemos el uno al otro. Él empezó antes a hacer alpinismo. Al ser de pueblo comenzamos de una forma muy autodidacta. Hasta hace poco no había medios». Su novia también es escaladora. «Se llama Laia Dusaigües y pertenece al equipo nacional de alpinismo».

Se inició realizando escalada deportiva en Santa Ana y Olvena. «También estuve en Vadiello y Rodellar. Después traté de llevar la dificultad de la escalada deportiva a las grandes paredes como Ordesa, Peña Montañesa o Monrebei. Vivimos en un lugar bastante privilegiado», dice el escalador del Club de Montaña la Litera.

Rubén define a su hermano como escalador. «Es más recio y menos técnico que yo. Ambos nos aportamos a base de ir curtiéndonos. A mí me gusta escalar rápido, pero sereno y valorar las situaciones. No se puede ser una persona nerviosa a la que se le coman los problemas. Hay que ser frío en esas situaciones».

Lo que más le gusta es el alpinismo invernal. Reconoce que la actividad que más le marcó fue en los Alpes. «En las Grandes Jorasses, la vía Colton Mcintyre. Fue hace cinco años y allí nos estrenamos. Tiene 4.280 metros de altitud, 1.200 metros de longitud y una dificultad de VI en hielo en 85 grados de inclinación. Pillamos muy mal tiempo y tuvimos que vivaquear en la pared. Recuerdo que fue una noche cruda», confiesa.

También ha estado en la Patagonia. «No pudimos hacer cimas importantes debido al mal tiempo. Pero aprendimos bastante y nos pusimos bastante fuertes. Hay que buscar el lado positivo. Allí queda mucho por hacer. Puedes estar mes y medio y tener solo ventanas de 24 horas de buen tiempo en mes y medio», explica.

Se enriqueció en el Grupo de Tecnificación de Alpinismo de la territorial. «Estuve seis años. Manu Córdova, el responsable, es un referente para mi hermano y para mí». Solo conoce los Alpes y los Andes. «Para ir al Himalaya como mínimo necesitas un mes y no todos los años es posible. Para mí no es un sueño ir al Nepal. Mi objetivo es hacer una actividad. Importa más con quien ir que un objetivo fijo. Puedes tener muchos pájaros en la cabeza en un viaje, pero al final harás lo que esté en condiciones». De los Pirineos uno de sus sitios preferidos es Gavarnie. «Es el lugar de referencia en escalada en hielo. Allí empalmé los tres muros. En alpinismo me gusta Peña Telera y Peña Forato. Sierras chulas hay muchas, pero cada temporada son diferentes las condiciones», dice este deportista que trabaja de mecánico en un taller de Binéfar. «El alpinismo no me da un duro, pero es lo que más me gusta», concluye este binefarense de 29 años.