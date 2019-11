La arenga del médico del Madrid contra el Barça: "Contra la mayor plaga de ratas"

'Rata' fue una palabra que el jueves de la noche sobrevoló sobre el WiZink de Madrid. Y no solo por los insultos que recibió Nikola Mirotic, el mejor jugador azulgrana en la derrota de la Euroliga contra los blancos (86-76), sino por la arenga del médico del conjunto madridista, Miguel Ángel López, a sus jugadores.

El galeno blanco, en vez de animar a su plantilla, prefirió, directamente, insultar y desprestigiar al rival azulgrana. "Contra la mayor panda de ratas de la Euroliga, a ganar!", fue el grito del médico del Madrid, eufórico, dirigido a sus jugadores. Ocurrió en el túnel del vestuario, justo cuando el conjunto blanco se dirigía a la cancha para iniciar el partido.

Ahorraos la investigación: se llama Carles Cascante y os ha demostrado personalidad y valores. Hacer esa sola pregunta en esas circunstancias no sé si dará espectáculo o morbo, pero no es periodismo. Dignifiquemos la profesión y el baloncesto. No todo vale. https://t.co/DLN25ROYqd