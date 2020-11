Argentina empata con Paraguay en un partido con momentos polémicos (1-1)

La selección argentina no pudo con Paraguay y se quedó apenas con un empate a un gol en casa y en su tercera presentación en las eliminatorias sudamericanas con vistas al Mundial 2022. Óscar Romero, de penalti en el minuto 21 adelantó a la 'Albirroja', mientras que Nicolás González en el minuto 40 estableció la paridad .

Leo Messi no tuvo una actuación rutilante. Su gol a los 57 minutos fue anulado por el árbitro brasileño Raphael Claus tras verificar en el VAR una infracción de Nicolás González al iniciarse la jugada. Entre el pisotón de González a un rival y el disparo de Messi, los argentinos habían tocado 12 veces el balón. El astro del Barcelona se quedó con el festejo en la garganta y fue uno de los primeros en protestar.

La voz cantante de la indignación quedó reservada para el entrenador, Lionel Scaloni. "El fútbol así no le gusta a nadie", dijo sobre las decisiones del árbitro, que no recurrió al VAR cuando, al ejecutarse el penal a favor de Paraguay, hubo según su criterio una invasión de campo por parte de uno de los jugadores de ese equipo. "Creo que de alguna manera hay que buscar unificar el tema del VAR. No hablo de buena ni de mala fe, sino de unificar criterios".

Ofuscación

Messi se ofuscó cuando el brasileño pitó la pena máxima tras la infracción de Lucas Martínez Quarta a Miguel Almirón porque consideró que no había actuado con la misma vara frente a una situación muy parecida favorable a los argentinos.

La "Pulga" se demoró 10 minutos en entrar en juego. Eso se debió en parte a que Paraguay lo rodeó y obligó también a jugar lejos de su área y casi siempre a recibir de espaldas. Pero la falta de protagonismo inicial también obedeció a los problemas de funcionamiento de los locales. La entrada de Giovani lo Celso le dio más aire al equipo y a partir de ese momento Messi pudo estar más en contacto con el balón. Un tiro libre con su sello en el minuto 71 se estrelló en el larguero después de que el portero paraguayo Antony Silva apenas alcanzara a tocar la pelota con los dedos de una mano.

El gol que el VAR le anuló a Messi 🤬. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/LYTaPvBZDu — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2020

Críticas periodísticas

"El camino hacia el Mundial de Qatar comenzó a mostrar sus primeras complicaciones", señaló el diario Página 12. "Una selección sin desequilibrio no pudo pasar del empate en la Bombonera", dijo el diario La Nación. A su criterio, Argentina obtuvo un "empate gris"y sumó "un punto con sabor a poco". Tras las dos presentaciones iniciales, con victorias por 1-0 frente a Ecuador y 2-1 ante Bolivia, el equipo "tuvo una mala noche, no pudo mostrar una versión superadora y parece haber dado un paso hacia atrás". A pesar de los señalamientos críticos, para los comentaristas el conjunto blanquiceleste fue absoluto dominador y mereció la victoria.

Las cámaras de televisión mostraron otra vez a Messi en una situación incómoda que se remota a seis años atrás. Tras cantarse el himno, y sobre todo después del minuto de silencio, se vio al mejor jugador del mundo "con una postura similar a cuando tenía las molestias estomacales que le producían deseos de vomitar", según el portal Infobae. En 2018, Messi había confesado que esos impulsos estaban relacionados con desajustes en su alimentación.

Argentina jugará el próximo martes en Lima frente a Perú y necesita ganar para mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.