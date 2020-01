Arturo Santamaría: «Estoy triste porque habíamos trabajado mucho en el proyecto»

—Ahora que ya han pasado unos días desde su destitución, ¿cómo se encuentra?

—Estoy triste por no haber podido sacar adelante un proyecto en el que habíamos trabajado muchísimo, sobre todo en cuanto a planteamiento a corto y medio plazo. Obviamente, los resultados mandan y se queda esa espinita de no haber podido sacar adelante un proyecto en el que creo. En el debe queda no haber podido llevar adelante lo que tenía en mi cabeza desde hace muchos años y disfrutar con éxitos deportivos.

—¿Entendió esa decisión y el momento? Solo tuvo un partido con los refuerzos de Juanqui y Hugo Bernárdez.

—Obviamente yo no hubiera tomado esa decisión. También ha sido una temporada atípica en cuanto a lesiones y eso ha pesado mucho en el rendimiento global del equipo. Los refuerzos suben un peldaño más la competitividad del grupo e intenté defender que podíamos sacarlo adelante y me veía capacitado para ello, pero igual que me ofrecieron coger el equipo ahora han decidido que otra persona se ponga a cargo de la plantilla.

—¿Le habían dado un ultimátum o intuía un posible despido?

—En las últimas semanas antes del despido habíamos hablado. No es que hubiera un ultimátum en sí de jornadas ni resultados, pero sí que podía pasar que la directiva fuera perdiendo la confianza.

—Desde mucho tiempo antes de su retirada quería ser entrenador. ¿Cuánta pena le da que ese sueño haya terminado tan pronto?

—Toda. Era un sueño ser entrenador, siempre me había gustado muchísimo y más en el club de toda mi vida. El Sala 10 es algo más que un club normal y se daba la circunstancia de tener a mis órdenes a amigos que hace poco habían sido compañeros. Era un extra poder crecer con ellos e intentar hacer un proyecto bonito todos juntos, con Marcelo (Almeida), Samu (García), Héctor (Gadea) y el resto. Es lo que más pena me da, ver al equipo ahí abajo y saber que mis jugadores y la gente del club está pasando malos momentos.

—¿Ha sido el fútbol sala injusto con usted y con el equipo? Se han perdido muchos puntos en los instantes finales.

—No sé si injusto o no, pero con que uno de todos esos partidos hubiera caído de nuestro lado todo habría cambiado. La mayoría de los partidos con situaciones así han terminado de forma negativa y eso va minando, como las lesiones. Además, la Liga se ha igualado mucho en la parte baja cuando antes había uno o dos equipos que se descolgaban.

—¿Cree que hubo demasiado ruido externo en torno a su figura desde su nombramiento?

—Todo afecta. La situación que se dio al inicio de mi etapa con Nano Modrego no fue buena. No se fue justo conmigo porque en ningún momento se escucharon todas las versiones, solo se quedaron con una. Decidí no dar la mía personal y el club tampoco quiso hacerlo por no remover más la problemática y fue una decisión desacertada. Todo va afectando, pero no creo que sea lo más importante.

—¿Cómo valora que sea Santi Herrero su sustituto?

—Es un hombre de club. Hasta hace unos meses era el máximo responsable y la entidad ha decidido apostar por él porque ya le conocen y su manera de trabajar. Tengo una grandísima amistad con él y tanto a Santi como a la plantilla les deseo lo mejor porque mi mayor anhelo es que el club empiece a mirar hacia arriba y logre resultados positivos. Hay calidad de sobra para sacar esto adelante.

—¿Qué le depara el futuro más inmediato?

—Ese gusanillo de técnico nunca se pierde. El club quiso que no me desvinculara del todo, pero me venía bien oxigenarme, desconectar un poco y estar al margen del día a día tras muchos años en el deporte de élite. Después, el tiempo dirá. Ahora toca volver a ser lo que he sido toda mi vida, un aficionado del Sala 10 y del fútbol sala aragonés.

El Barça, primer escollo en la vuelta de Santi Herrero

Regresa Santi Herrero al banquillo del Fútbol Emotion Zaragoza tras la destitución de Arturo y lo hace en casa ante uno de los favoritos a ganar todas las competiciones como es el Barça, actual segundo clasificado (20.45 horas). El conjunto aragonés busca la reacción ante un rival que, a pesar de su poderío, está mermado por las bajas de jugadores importantes como Ferrao, Esquerdinha, Sergio Lozano y Joselito. En el equipo zaragozano es duda Juanqui debido a unas molestias, por lo que podría retrasarse su debut en el Siglo XXI tras hacerlo con gol en Peñíscola. El que sí que podrá volver a jugar en casa como futbolista del Sala 10 será Hugo Bernárdez tras casi una década. El Fútbol Emotion marca los puestos de descenso con 10 puntos.