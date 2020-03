Del asfalto a la nieve

El pasado 1 de diciembre Alberto Puyuelo voló sobre el asfalto de Valencia. En la ciudad del Turia el jacetano realizó una sensacional marca de 2.18.08 en el maratón. Unas semanas antes el oscense había sido bronce en los Campeonatos de España en Ciudad Real y completaba un 2019 de ensueño. El sábado pasado volvió a volar, esta vez en la nieve de la estación de los Llanos del Hospital.

Fue a la sombra del Aneto y en medio de una tremenda ventisca donde el pequeño fondista venció en la Snow Trail2Heaven, proclamándose campeón de España de snowrunning. Sobre 17 kilómetros de distancia Puyuelo llegó primero en un tiempo de 1.07.57, siendo segundo y tercero Rubén Caseny y Diego Díaz. La mejor corredora fue Montse Martínez con un tiempo de 1.22.33.

Era la cuarta prueba de un circuito que también contó con carreras en Picos de Europa, el Pirineo catalán y el navarro. Era la primera vez que Puyuelo disputaba una prueba en esta modalidad. «Cinco días antes que se disputara me enteré de la prueba de los Llanos y como está muy cerca de Aínsa, que es donde resido, me animé. Pero me tenía que sacar la licencia de montañismo con Mayencos y me dejaron unos crampones, unas gafas de ventisca, un chubasquero con gorra, una manta térmica y un pequeño teléfono movil», explica el atleta.

Puyuelo fue a los Llanos del Hospital con tres tipos de zapatillas de trail. «Las llevé de diferente peso, pero tienen la peculiaridad de que hay que colocarles unos crampones con puntas de dos centímetros». Solo conoció ese rincón de la Ribagorza dos semanas antes. «Fui con los niños del colegio Asunción Pañart de Aínsa a hacer esquí de fondo. No lo conocía, pero es un entorno único y con un paisaje que impone». El altoaragonés nunca había corrido sobre nieve. «Nunca lo había hecho. Soy de Jaca e intento evitarla. Tampoco esquío mucho porque coincide con la temporada de atletismo, puedes caerte y tener una lesión», reconoce.

El circuito iba a ser de 20 kilómetros, pero al final se recortó a 16. El recorrido comenzaba en los Llanos del Hospital a 1.700 metros de altura, llegaba a la cota de 1.950 metros y volvía a descender hasta la meta. «El día anterior nevó muchísimo y todo se complicó porque en cada pisada nos hundíamos. El día de la carrera sopló la ventisca, estaríamos a tres grados negativos y parado no se podía estar», apunta Puyuelo.

La prueba era una incógnita para el maratoniano. «Me quería probar, pero mi objetivo era ocupar una de las tres plazas del podio». No tiene nada que ver correr sobre la nieve que en asfalto. «No me resbalaba, pero si impulsas mucho, te hundes y no avanzas. Te gastas más que aprovechas y es mejor avanzar con zancada económica y con mucha frecuencia», explica. Al final Puyuelo se llevó una agradable sorpresa. «No lo sabía que había dinero, pero me dieron un premio de 300 euros y material para las carreras», indica.

Puyuelo explica la película de su carrera. «La subida aguanté el ritmo con Caseny y Díaz y a mitad de carrera nos quedamos Caseny yo, pero a cuatro kilómetros de meta aguanté fuerte y me fui. En el descenso era muy superior a mis rivales y se notaba que practico atletismo». Apenas notó el frío en la prueba, «solo en la línea de salida puesto que la ventisca era tan fuerte que deseábamos comenzar, pero al entrar en calor no se notaba el frío», afirma el corredor del Mayencos. En la categoría promesa se llevó el triunfo el fragatino Sergio Coll, que también fue segundo en la copa, mientras que en veteranos se impuso Kiko Navarro.

Prueba popular

Además de la prueba competitiva, se disputó una carrera popular de 10 kilómetros de distancia, cuyo recorrido se tuvo que modificar por las condiciones del circuito. El vencedor fue Fernando Jaldín (Peña Pómez Barbastro) con 48.39, al que siguieron Javier Ballarín (Intec Zoiti) y Jaime Río (Medio Maratón Benasque). En mujeres la ganadora fue Ester Casajuana (La Cometa Coixa) y le siguieron Ana Peydró (CXM Valencia) y Gemma Abadía (CC Iberia).

El día siguiente Puyuelo fue un privilegiado testigo del Campeonato de España de cross en el que hicieron doblete Carlos Mayo y Toni Abadía y donde su hermano Víctor participó llevándose la plata por equipos con Aragón. «Fue una maravilla, el nivel fue increíble y que siga así para Aragón. Fue histórico las medallas que se consiguieron. No se cómo se logra con los apoyos que hay en Aragón. No tenía previsto competir con la selección en el Nacional y solo lo hice en el de clubs de Soria por apoyar al Oroel Jaca», asevera el fondista. De cara a la primavera y el verano Alberto Puyuelo compaginará la ruta y el trail. «Quiero estar delante a nivel nacional. Y en maratón quiero mejorar ampliamente mi marca y acercarme a 2.15».