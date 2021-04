Asgreen se pone flamenco ante Van der Poel y se lleva el Tour de Flandes

La hornada ciclista de 1995 sigue dando grandes campeones al ciclismo. La última ha sido el danés Kasper Asgreen (Deceunink), que este domingo se ha adjudicado el Tour de Flandes en una lucha mano a mano con el campeón del año pasado, Mathieu Van der Poel (Alpecin), con el que se ha jugado la victoria al esprint tras ir eliminando a rivales. El campeón de Dinamarca se ha puesto flamenco en los adoquines y ha dejado a su homólogo neerlandés sin doblete. Greg Van Avermaet ha completado el podio.

Asgreen, que ha logrado el triunfo más importante de su carrera, confirmó así su gran estado de forma, pues hace unos días se había impuesto en la E3 Harelbeke. El campeón danés en ruta y contrarreloj ya había disparado al palo en De Ronde en el 2019, cuando fue segundo por detrás de Alberto Bettiol. Esta vez nadie fue más fuerte en los 254,3 kilómetros (sin espectadores) entre Antwerp y Oudenaarde, con 19 cotas y 17 sectores adoquinados. Es el segundo danés tras Rolf Sorensen (1997) que gana una prueba que sigue con el tercer puesto de Juan Antonio Flecha en el 2008 como único podio español.

El año pasado la carrera se dirimió en un ajustado esprint entre Van der Poel y Wout Van Aert (de 19969 y ambos partían en esta edición como favoritos al triunfo en el segundo monumento de la temporada, con Julian Alaphilippe siempre al acecho. El Deceunink-Quick Step, denominado solo para esta carrera Elegant, controló la carrera desde el inicio, y el campeón del mundo, que el año pasado acabó la prueba en el hospital, puso a prueba a sus rivales con un ataque en el Koppenberg poco después de que Van der Poel hiciera la primera selección, por entonces aún con Iván García Cortina (Movistar) en el grupo de favoritos.

En el Taaitenberg desató nuevamente su furia Van der Poel, al que ya solo pudieron seguir cinco corredores: Van Aert, Alaphilippe, su compañero Asgreen, Dylan Teuns y Marco Haller. El Deceunink contaba con dos opciones, pero el ataque del danés antes del último paso por el Kwaremont desnudó a su compañero Alaphilippe y dejó el triunfo en cosa de tres: Van der Poel, Van Aert y Asgreen.

