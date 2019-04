El Atlético defiende sus opciones ante el Girona

El Atlético de Madrid insiste con el Girona, al que nunca ha ganado en sus cinco duelos, y con la Liga, en una persecución hoy por hoy aparentemente inalcanzable del liderato del Barcelona, al que retará el sábado en una final que solo será tal si gana primero esta tarde en el Wanda Metropolitano (19.30 horas). Si no vence al Girona, que le visita sin Stuani, no habrá opciones por el campeonato. Si no gana el sábado en el Camp Nou al Barcelona, tampoco. Y así sucesivamente. El partido a partido es hoy victoria a victoria, el único camino que le permite creer en una cima de la que aún le separan diez puntos.

El inicio de la 30ª jornada la completa el encuentro que mide al Espanyol y al Getafe a las 20.30. Los catalanes llegan después de caer en el Camp Nou contra el Barcelona y ansían volver a sumar una victoria, algo que no consiguen desde hace justo un mes. Por su parte, el Getafe espera recomponerse del traspiés de la derrota con el Leganés.