Bayern y Juventus ya están en octavos

Un Atlético decepcionante cayó este miércoles en Leverkusen ante un Bayer que no había sumado ni un punto en tres jornadas (2-1). El batacazo no compromete demasiado la clasificación del equipo de Simeone, que lo sigue teniendo todo a favor para ser, al menos, segundo por detrás de la Juventus. El campeón italiano, con un triunfo agónico en Moscú, y el Bayern se aseguraron el pase a los octavos de final.

GRUPO B

El Tottenham golea y Coutinho, suplente

En el primer partido después del despido de Nico Kovac el Bayern mantuvo su brillante marcha en Europa al sumar la cuarta victoria en cuatro partidos. Los bávaros doblegaron al Olympiakos (2-0) en una buena segunda parte con los tantos de Lewandowski y Perisic. Coutinho, suplente, entró con el tiempo cumplido y Thiago no jugó ni un minuto.

⚪️ Heung-Min Son has now scored 5 goals in 4 #UCL games this season 👏 pic.twitter.com/xLJN5RfyBU