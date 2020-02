El ayuntamiento busca al autor de los insultos racistas a un jugador del Palma Futsal

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en la búsqueda del autor de los insultos racistas proferidos desde la grada del pabellón Siglo XXI a un jugador del Palma Futsal durante el encuentro disputado el pasado domingo entre el equipo balear y el Fútbol Emotion en la capital aragonesa.

El club zaragozano, que también mostró su voluntad de encontrar al aficionado que llamó "mono" al jugador visitante Diego Nunes, rechazó que los insultos procedieran de un "sector" de la grada, tal y como sostenía el Palma Futsal en el comunicado publicado horas después de la celebración del partido.

En este sentido, el propio jugador también admitió que había sido un solo aficionado. "Cuando se acabó el partido había un señor, por no decir otra cosa, que estaba al lado de cinco o seis niños, empezó a ofender a nuestro equipo y directamente me dijo ‘mono de mierda”, explicó Nunes en un vídeo colgado en las redes sociales. "Lo repitió dos veces y a la tercera me giré y fui a reprocharle que no dijera eso, que racismo no, que no era aceptable ni tolerable; (el insulto) lo repitió otras dos veces y después saltaron padres de otros niños a defenderlo”, añadió.

Ahora, el ayuntamiento revisa las grabaciones para averiguar quién fue el autor de esos insultos para prohibirle, una vez identificado, el acceso a cualquier centro municipal. "No vamos a tolerar manifestaciones racistas en los centros municipales", ha dicho esta mañana la concejala Cristina García.