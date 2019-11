El Bada busca alejarse del descenso en Granollers

El Bada Huesca visita este miércoles, en partido adelantado a la décima jornada de la Liga Asobal, la pista del Fraikin Granollers en un encuentro complicado para los oscenses, que buscarán sacar algún punto para alejarse del descenso, que solo tienen a dos puntos. El conjunto oscense, tras lograr la victoria ante el Recoletas Atlético Valladolid el pasado fin de semana, está con más moral al sumar dos puntos que le han permitido abandonar los últimos puestos de la clasificación y confiar más en sus posibilidades.

El hecho de poder contar con más efectivos hace que el conjunto altoaragonés pueda rotar más a los jugadores y tenga más alternativas de juego, así como dar descanso a hombres que venían de jugar muchos minutos hasta ahora. Sin embargo, aunque ha recuperado jugadores todavía no tiene a todos los hombres disponibles ya que aunque varios de ellos tienen el alta médica no están para jugar al mismo ritmo que el resto de la plantilla. Iván Montoya no está disponible para este encuentro y son seria duda Filipe Mota, Joao Pinto y Miguel Malo.

José Francisco Nolasco, entrenador de Bada Huesca, ha comentado que el equipo está mejorando poco a poco: "Hacer un buen partido como el último que hicimos, además de conseguir la victoria reconforta y hace confiar y trabajar con más ganas porque se ve que el trabajo diario sale". El técnico del conjunto oscense ha mostrado un gran respeto por el potencial y la cantera que posee el equipo catalán.

"Los partidos ante el Granollers siempre son muy difíciles porque es un equipo muy competitivo, tiene mucha calidad y cuenta con jugadores internacionales con mucha experiencia. La cantera siempre les da muchos jugadores, desde pequeños ya compiten y eso se nota cuando llegan a la máxima categoría", ha destacado Nolasco. El partido, correspondiente a la décima jornada de la Liga Asobal, se disputará este miércoles a las 19.30 horas en el Palau d'Esorts de Granollers y será dirigido por los colegiados Luque y Pascual.