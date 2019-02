La bala de Monzón

La sombra de Salma Celeste Paralluelo es alargada. La atleta del Alcampo Scorpio ha sido la gran sensación del atletismo nacional este invierno. Paralluelo ha tapado otros grandes logros del atletismo aragonés como la gesta de Cristina Espejo en el 3.000 del Nacional absoluto, la progresión del velocista Dani Ambrós o el premio al trabajo con el oro del equipo júnior masculino del Zenit Twinner en el Nacional de cross celebrado en Linares.

Otra estrella rutilante es la de Laura Pintiel. Es la mujer más rápida de Monzón. Ya la llaman en la localidad mediocinqueña la bala roja del Hinaco. Con tan solo 16 años logró entrar en la gran final de los Campeonatos de España absolutos indoor en la prueba de la velocidad pura. En tan solo dos años practicando en serio atletismo no para de mejorar. Pintiel disputó tres pruebas de 60 en una jornada. En las eliminatorias corrió en 7.57, en las semifinales en 7.55 y en la final en 7.60. «Mi objetivo era llegar a la final. Pero mis sensaciones no eran buenas. No sé si era un problema psicológico. No estaba especialmente cansada y pensaba que las piernas notarían tantas carreras en una jornada. En la final estuve mal, no tenía impresión de cansada, pero estaba nerviosa», indica la atleta preparada por Ricardo Verdugo.

La montisonense fue una de las grandes atracciones aragonesas del año pasado. Fue campeona de España juvenil de 60 y 100 lisos y disputó la FOJE en Buenos Aires. «Tras regresar de Argentina no bajamos el listón y seguimos acumulando trabajo. En los entrenamientos se veía que iba a hacer una gran marca», dice Verdugo. Pero, el 13 de enero, Pintiel tuvo una contractura en su bíceps femoral. «Me lo hice en la pierna izquierda y estuve un mes sin competir», explica la oscense.

Volvió a competir en Madrid. En la prueba del sábado hizo salida nula y se tuvo que quedar un día más para disputar otro 60 lisos. «Ya acabé en 7.54, a un segundo del récord de España». Tras esta prueba y el Nacional de Antequera llegó lo inesperado. Pintiel pudo batir la plusmarca nacional juvenil en los Campeonatos de Aragón de su edad disputados el sábado pasado. Terminó el 60 en un crono de 7.50 e igualó la plusmarca regional de Raquel Fraguas. «La verdad es que no me lo esperaba y antes de la carrera no me notaba del todo bien. Pero nunca se sabe», reconoce Pintiel.

Ahora le queda una última cita invernal. Es el Campeonato de España juvenil bajo techo en Valencia el fin de semana del 9 y 10 de marzo. «El objetivo es llevarme el oro y lograr la plusmarca aragonesa. Llegaré descansada tras parar esta semana», indica.

La gran virtud de Pintiel es su explosividad. Marca las diferencias desde la salida de tacos. Aunque al final pierde algo de fuerza. «El hectómetro se me hace un poco largo. Mi prueba idónea son los 60 lisos, contra más corta sea la prueba, menos pesada». Ricardo Verdugo explica que «este invierno hemos trabajado en la amplitud y frecuencia en la técnica de carrera. También la colocación del tronco es muy importante». Su reto al aire libre es mejorar su marca de 11.88 en los 100. «También me lo quiero seguir pasando bien y es posible que pueda competir en la FOJE que se celebra en Azerbaiyán», finaliza.