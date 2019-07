Barceló se acerca a los grandes

Fernando Barceló, a sus 23 años, sigue dando pasos como profesional y cada vez se acerca más a los mejores. En el Campeonato de España, que se celebró en Murcia este pasado fin de semana, el ciclista oscense se quedó en una muy meritoria séptima posición a 18 segundos del ganador y tan solo dos del podio, que lo ocuparon Alejandro Valverde, vigente campeón del nundo y de España en ruta, Luis León Sánchez y Jesús Herrada. Todos ellos son primeros espadas y el aragonés se coló ahí por méritos propios tras una gran prueba de 194 kilómetros.

«Fue una carrera muy rápida, con muchos nervios y no se llegó a hacer la escapada hasta el kilómetro 100, algo que no es nada habitual. Una vez se hizo la escapada se metió Gorka Izagirre, otro superclase, y el Movistar puso un ritmo rápido. El grupo fue reduciéndose en las subidas del circuito hasta la última, cuando todo estalló en mil pedazos y se marcharon Luisle, Valverde y Herrada», relata un Barceló que buscó al final «conseguir la mejor plaza posible». De hecho, entró cuarto dentro del grupo de 18 corredores que llegó a meta a dos segundos de Herrada.

El joven ciclista oscense del Euskadi Murias reconoce que «está bien estar cerca de alguno de los mejores corredores del mundo y, en este caso, el campeón del mundo, Alejandro Valverde», aunque «en alguna competición ya he tenido la oportunidad de estar disputando alguna carrera y no es algo que me sorprenda». Además, a pesar de no haber llegado en el mismo grupo que los mejores del Nacional en la prueba de Murcia, «siempre es satisfactorio estar cerca de ellos y es alentador de cara al futuro», explica Barceló.

Preparado para el salto

El oscense suma una temporada y media como profesional en la estructura del Euskadi Murias y desde entonces no ha dejado de progresar. Entre sus resultados destacan el 12º lugar en la general del Tour del Porvenir del 2018 y un triunfo de etapa, el maillot de la montaña en el Tour de Haut-Var Matin y, esta temporada, ha tenido buenas actuaciones en el Tour de los Alpes, Volta a Cataluña y Occitania, además de la Vuelta Aragón, en la que fue el mejor corredor en la general de los ciclistas de la tierra. Pero Barceló quiere más. «Me hubiera gustado haber conseguido algún resultado más, pero he logrado estar ahí delante en varias competiciones, sentirme con la posibilidad de disputar varias carreras y tanto en Occitania como en el Campeonato de España me encontré muy bien», afirma.

El oscense tiene un propósito muy claro: correr su primera Vuelta a España: «El objetivo es estar entre los 8 para la Vuelta», dice Barceló. Eso sí, antes tiene citas tan emblemáticas como la Clásica de Ordizia, la Vuelta a Burgos o la Clásica de San Sebastián para culminar su puesta a punto y convencer a su equipo, el Euskadi Murias, de que puede ser una pieza importante en una de las tres grandes del calendario ciclista internacional.

Mientras tanto, Fernando Barceló sigue quemando etapas, mejorando y progresando («de lo que se trata es de no quedarse estancado y seguir siendo un corredor cada vez más eficaz», dice), pero en su mente está llegar a un equipo UCI World Tour: «Me veo preparado, pero eso no depende solo de mí. Hay que conseguir muchos y buenos resultados para que un equipo del máximo nivel se fije en un corredor. Estoy intentando hacerlo lo mejor posible y, si se fija algún equipo, estará de maravilla, y si no seguiré disfrutando de la bicicleta en otros equipos que no sean World Tour», asegura.