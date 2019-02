Barcelona y Madrid lo dejan para el Bernabéu

El Santiago Bernabéu decidirá a uno de los finalistas coperos después del empate anoche (1-1) en el Camp Nou en un partido en el que el Real Madrid estuvo mejor en el primer tiempo y el Barcelona, en el segundo. Los madridistas atropellaron al Barça en unos buenos veinte primeros minutos, pero no tuvieron continuidad posterior frente a un equipo azulgrana que contó con Leo Messi en la última media hora, aunque la mejor noticia fue la aportación de Malcom, el mejor ayer y autor del gol de su equipo.

El ritmo, la pausa y el control. El Real Madrid lo tuvo todo de salida en el primer gran partido de Santiago Solari en el banquillo madridista. Su equipo sabía a lo que jugaba frente a un Barça con dudas, mal posicionado y que se sintió muy incómodo desde el pitido inicial. Leyó bien el partido el técnico rosarino. Puso por la derecha a Lucas Vázquez para frenar la posible sangría que podía producir Jordi Alba por esa zona, amenazó con Vinicius en un duelo de velocistas con Semedo por la derecha, pero sobre todo tuvo a Benzema, que se encuentra en estado de gracia.

Además la presión madridista desactivó la línea de creación local, Busquets no acababa de hacerse con el partido, Rakitic ejercía de bombero y Arthur estaba muy errático. Enfrente Marcos Llorente, Kroos y Modric eran muy superiores. El alemán fue quien protagonizó la primera acción de peligro (min. 5), en la segunda, el Real Madrid se adelantó en el marcador. Vinicius puso un balón en el segundo palo que superó a Jordi Alba, lo controló Benzema y lo sirvió a Lucas Vázquez dentro del área (0-1, min.6).

El Barça no se desperezó hasta pasado el minuto 20. Hasta entonces, el Real Madrid amenazó a base de robos en la zona de creación del Barça, sobre todo por parte de Vinicius, que no concretaba todo lo que apuntaba. En cuanto se activó la banda derecha del Barça, con Semedo y, sobre todo, Malcom, todo cambió. El extremo no estuvo acertado en uno contra uno frente a Keylor Navas (min. 19), un centro suyo fue rematado por Piqué en otra gran acción de peligro (min. 27) y otra falta servida por el brasileño fue cabeceada por Rakitic al palo (min. 32).

Desde entonces y hasta el final del primer tiempo, el partido ya era de los azulgranas, pero con un fútbol alejado de sus cánones habituales, basado más en el corazón que en la técnica, pero con continuas llegadas sobre la meta de Keylor Navas. Todo ello, mientras Leo Messi, nervioso, jugaba con una botella de agua en el banquillo. La inercia de buen juego del Barcelona se mantuvo en la segunda mitad. El partido estaba del lado azulgrana y el Camp Nou reclamaba ya la entrada de Leo Messi, pero quien salió a calentar fue Arturo Vidal en el 52. El argentino lo hizo tres minutos más tarde.

Mientras tanto las operaciones sobre el terreno de juego las llevaba Malcom, ante un Madrid que fue decreciendo. El empate llegó el minuto 58, nació en un pase de Lenglet sobre Alba, el balón lo repelió Keylor Navas, Luis Suárez cazó el rechace y disparó a un palo. Malcom, muy atento, recogió el balón y lo puso donde nadie llegó (1-1, min. 58).

LA RECTA FINAL / Movieron fichas Ernesto Valverde y Solari en el tablero ante la media hora final. Messi entró por Coutinho, Arturo Vidal por Rakitic; Casemiro salió por el lesionado Marcos Llorente y Bale por Vinicius, que fue claramente de más a menos. Sin físico en ninguno de los dos equipos, el partido fue otro. Solo alguna acción individual podía decantar el resultado. Lo intentó Bale, en una jugada defensiva de mérito de Semedo en el minuto 82 y prácticamente en la única aproximación del Real Madrid en el segundo tiempo. Al final, los de Solari apretaron más, pero el marcador se mantuvo inalterable, con lo que el pase a la final se decidirá en el Bernabéu.

Los protagonistas dieron por buenas las tablas tal y como se desarrolló el partido. Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, aseguró que el empate «es lo más justo» tras un duelo «igualado». «Es lo más justo el empate. Ellos se han adelantado en una jugada, en un mano a mano tras un pase. Los clásicos son así, si perdonas lo aprovecha cualquiera de los equipos. Luego ha sido igualado. Por ocasiones es lo más justo el empate y se queda para la vuelta», analizó nada más concluir el encuentro.

Busquets consideró que los dos equipos «tuvieron ocasiones pero fueron insuficientes para que uno se llevara el partido», y que el resultado no concede el favoritismo ahora al Real Madrid por disputar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. «Creo que (la eliminatoria) está al cincuenta por ciento. Ellos juegan en su casa, pero queda mucho tiempo, hay que ver cómo llegan los equipos a esa fecha y las alineaciones. Aún quedan muchos días», dijo. Por último, celebró el tanto del brasileño Malcom para que mejore su confianza.

FC Barcelona 1

Real Madrid 1

Goles: 0-1, min. 6: Lucas Vázquez. 1-1, min. 58: Malcom.

Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano.

Tarjetas: Sergio Ramos (min. 10), Semedo (min. 43), Suárez (min. 56), Marcelo (min. 57), Alba (min. 58) y Arturo Vidal (min. 88).

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, min. 62), Arthur; Malcom (Aleñá, min. 75), Suarez y Coutinho (Messi, min. 63).

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Marcos Llorente (Casemiro, min. 63), Modric, Kroos; Lucas Vázquez (Asensio, min.83), Benzema y Vinicius Jr (Bale, min. 63).