Bautista y Nadal hacen historia tras alcanzar las semifinales

Jornada histórica para el tenis español en Wimbledon, donde Rafael Nadal y Roberto Bautista lograron su pase a semifinales. Allí estarán acompañados de Novak Djokovic y Roger Federer, los dos rivales con los que desde el inicio del torneo se presentaban como candidatos al título con Nadal y junto a un invitado sorpresa, que no salía en las apuestas, Bautista, y al que ahora espera mañana Nole, el número 1 actual, mientras que el clásico Federer-Nadal tendrá otra nueva entrega.

Nadal derribó en la pista número 1 al último bombardero que quedaba sobrevolando el All England Tennis Club al que se impuso por 7-5, 6-2 y 6-2 en dos horas y ocho minutos. Roberto Bautista apuntó su nombre al exclusivo club de semifinalistas españoles en Wimbledon al imponerse al argentino Guillermo Pella por 7-5, 6-4, 4-6 y 6-3 en tres horas y siete minutos.

La presencia de Nadal, campeón del 2008 y 2010, en la penúltima ronda junto a Bautista es un hito en el tenis español. Nunca en la centenaria historia del torneo masculino dos españoles habían alcanzado a la vez la penúltima ronda. Solo antes y en el torneo femenino Arantxa Sánchez y Conchita Martínez lo lograron en 1995.

Nadal entró en la pista con las ideas muy claras, consciente que debía aprovechar los momentos clave para romper el saque del poderoso bombardero estadounidense, un tipo de 1,98 metros, capaz de sacar con regularidad a más de 200 km/h y que antes de entrar en la pista llevaba 100 aces en el torneo. Por eso cuando Nadal hizo break en el tercer juego, se le abrió el cielo y lo celebró casi como si ganara el partido. Era el segundo servicio que alguien le rompía a Querrey en cinco partidos.

El duelo estaba centrado desde el punto de saque y Nadal quiso demostrarle a Querrey que podía plantarle cara también con el servicio. Sus primeros tres juegos los ganó en blanco para adelantarse 5-3. Pero cuando parecía que tenía en su bolsillo el set, Querrey consiguió la rotura (5-5). Le duró poco la alegría al estadounidense que, en el siguiente juego, volvió a cederlo y Nadal defendió su saque como si en ello le fuera la vida y se llevó el set en 58 minutos.

BUENAS NOTICIAS / Nadal volvió a tomar ventaja en la segunda manga con dos roturas (2-1 y 5-2) ante un Querrey que, desarmado de su mejor arma, ya andaba sin la convicción mostrada de salida. La consecución del segundo set de Nadal coincidió con la clasificación de Federer para las semifinales en las que los dos tenistas se cruzarán mañana, lo que el público de la pista del manacorí aplaudió al verlo en el marcador. El suizo se impuso al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

El español volvió a romper el saque de Querrey en el tercer set (1-0 y 3-1). Y ya no hubo más historia. «Estar de vuelta en semis y jugar a este nivel son buenas noticias. Jugar contra Roger es una situación única. Estar de vuelta en esta pista significa mucho después de once años. Es emocionante estar ante esta oportunidad. Las oportunidades de jugar entre nosotros cada vez son menos», señaló Nadal, que agregó: «Ahora mismo estoy feliz por el partido. Entiendo que la noticia es la de Federer, porque es lo lógico. Sé lo que significa esto para el tenis. Las oportunidades de enfrentarnos no son eternas».

Bautista, mientras, logró el mejor resultado de su carrera profesional tras ganar a Pella en cuatro sets. Desde el primer punto ambos salieron preparados para la batalla que les esperaba. El tenista castellonense tomó la delantera al romper el servicio del argentino en el primer juego, pero Pella no se entregó y siguió luchando por un primer parcial que cayó del lado de Bautista con un grito de «¡vamos!» tras casi una hora de intensos peloteos.

El segundo set también cayó del lado del español por 6-4, pero llegó la reacción de Pella a la que se sobrepuso Bautista con un 6-3 en el último parcial que le puso en semifinales. Allí le espera Novak Djokovic, que ganó con contundencia al belga David Goffin por 6-4, 6-0 y 6-2. «Suena increíble. No podría estar más feliz que ahora», dijo Bautista, que además subirá hasta el puesto 13 del ránking.