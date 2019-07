Berhanemeskel, Santana, Martín, McCalebb, Martí y Williams, bajas

Para entrar primero hay que dejar salir y en el Basket Zaragoza ya están confirmadas las marchas de seis jugadores que no continuarán la próxima temporada defendiendo la camiseta del equipo aragonés. La entidad confirmó ayer que Nacho Martín, Marc Martí, Bo McCalebb y Latavious Williams no seguirán después de que se terminase su vinculación contractual, que finalizaba el 30 de junio, así como que tampoco continúan Fabio Santana y Johnny Berhanemeskel, que firmaron un contrato de un año más otro opcional que no ha sido ejercido por el club.

Berhanemeskel ha tenido una buena primera experiencia en la Liga Endesa partiendo desde el banquillo y ha alternado partidos en los que ha destacado con otros en los que apareció de puntillas, pero ha sido un buen secundario. Su gran tarde llegó en Lugo, cuando consiguió 22 puntos y 26 de valoración, su mejor duelo en la ACB. Fabio Santana llegó a la entidad con la vitola de ser el base suplente de Bo McCalebb tras llegar de la LEB Oro y siendo un complemento junto a Carlos Alocén, cuya irrupción ha sido tan rápida e impactante que dejó sin sitio al base canario.

La decisión sobre Nacho Martín quizá haya sido la más complicada. Es muy querido en el vestuario, un veterano de los que hacen equipo y ha sido un jugador importante para Porfirio Fisac por su implicación y su rol pero, a sus 35 años, la entidad ha decidido que no continúe para mejorar la plantilla. Marc Martí apenas ha tenido participación, mientras que Latavious Williams se fue diluyendo una vez Fran Vázquez se recuperó de la lesión que le apartó alrededor de un mes.

Brussino, libre / Por último, Bo McCalebb pasó de ser el base titular indiscutible a ser adelantado por Alocén. Su temporada ha ido de más a menos y su estado físico le ha lastrado en la parte final de la temporada, cuando su papel en el equipo era principalmente la distribución del juego, pero olvidando su faceta anotadora. Su sustituto, si nada se tuerce, será Rodrigo San Miguel, que volverá a casa, aunque antes el club debe llegar a un acuerdo con el Iberostar Tenerife, que lo quiere incluir en el derecho de tanteo.

Otro jugador del conjunto insular que interesa al Basket Zaragoza es el alero Nico Brussino. El Tenerife tenía una opción de prolongar el contrato del argentino, pero no la ha ejercido ni le ha incluido en el tanteo, por lo que está libre y es una opción muy real para el equipo aragonés.

Se trata de un alero alto (2.01), que puede jugar como '4', con capacidad de anotación y con experiencia en la NBA tras jugar en los Dallas Mavericks y Atlanta Hawks, pero sin apenas participación. Ha promediado 6,2 puntos y 4,7 de valoración y tiene un 39% de acierto en tiros.