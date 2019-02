En boca de todos

Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, no ha visto nada en su vida similar a la precocidad de Salma Paralluelo. «No he visto nada igual en mi vida. Solo me sorprendió tanto en una pista Yago Lamela, pero no con 15 años, porque se le presuponía un futuro tremendo», explica el dirigente. Le maravilla «la facilidad que tiene para ejecutar la carrera. No entrena de forma regular y desarrolla la carrera como si llevase 20 años entrenando. Es un talento técnico». Mentalmente se queda con su madurez. «Hace poco tiempo tuve una conversación con ella. Le pregunté qué le gustaba del atletismo y me dijo que correr le hace libre y le hace feliz. Y me quedo con eso», indica.

Paralluelo será por primera vez internacional absoluta en el Europeo de Glasgow sin haberlo sido nunca en categorías menores. «La decisión de que vaya será conjunta con Félix Laguna, su entrenador y Pepe Peiró, el seleccionador, porque es menor de edad. Si va haremos lo posible para que se sienta arropada», explica el exatleta.

José Luis López es una de las instituciones dentro del atletismo en los medios de comunicación. El catalán ha cubierto ocho Juegos Olímpicos y quince Mundiales al aire libre para la cadena SER. «Estoy a favor que vaya al Europeo para motivarla, para que vea a estrellas, el ambiente y se le trate con el máximo cariño del mundo. Desde su entrenador, su club, la Federación Española e incluso los medios de comunicación la tenemos que enganchar para que se enamore del atletismo». López destaca de la atleta del Alcampo Scorpio «su facilidad para correr. Tiene un talento muy bueno. Es muy eficaz y muy eficiente y mentalmente no tiene miedo a nada. La veo bastante centrada. La han llevado bastante bien hasta ahora», indica.

A López le recuerda su estilo de correr a la norteamericana Allison Felix. «Era versátil y te hacía desde los 100 a los 400 lisos, técnicamente corría muy bien y era elegante. Era bonito verla correr en la pista como a Salma. Y como talento la compararía en España a Natalia Rodríguez. De niña era una cosa tremenda», explica. La presión mediática no debería afectar a Paralluelo. «Sería una error de todos los medios tratarla como a una campeona olímpica. Un atleta se construye técnica, fisica y mentalmente poco a poco. Tiene que ser feliz corriendo».

Carlos Berlanga

Carlos Berlanga es el vigente plusmarquista regional del hectómetro. «Es una niña prodigio y las condiciones las tiene todas para triunfar. El fútbol femenino va para arriba, las audiencias mandan y sería interesante que se potenciaran estos talentos por la Federación Española. A la larga ambos deportes son incompatibles y en el fútbol está expuesta a lesiones por encontronazos, patadas...». Berlanga la ve en el 400. «Pero un 200 lo podría hacer muy bien. Se le ve verde y gimnasio le falta mucho para desarrollar su fuerza. Aprovecha toda la energía que desarrolla. Y compitiendo tiene una madurez bestial».

Bianca Acosta compitió el fin de semana en Antequera en los 200 lisos. Es la plusmarquista aragonesa de la distancia. «Tiene un físico realmente atlético. Es esbelta, tiene piernas largas, es fibrada y esto es perfecto para el 400 y el 100 y 200 se le haría un poco corto». Para Acosta, «esta chica no tiene límites». Sobre su elección futura, Acosta opina que «económicamente el fútbol es mejor y trabajando en equipo no importa si estás mal físicamente. El atletismo es más sacrificado y si estás mal se nota», apunta.

El veterano técnico Pedro Pablo Fernández, ha estado toda su vida vinculado al Alcampo Scorpio y ha visto pasar atletas de todos los pelajes. «En España lo de Salma es un caso único y es excepcional. A su edad Ester Lahoz ni hacia atletismo. Con 15 años hacer cinco carreras de 400 con esas marcas no lo hace nadie. Para mi es un poco prematuro», dice el técnico. Para Fernández, «Paralluelo corre con sentido del ritmo y lo que cuesta ocho años aprender Salma lo tiene ya. Se ha construido un poco en el fútbol y con Ricardo Gimeno. Pero es una autodidacta». Fernández asegura que sus 53.83 indoor «pueden equivaler este verano al aire libre en 52.50. En el futuro yo no la tocaría del 400», dice. Sobre el entorno Fernández dice que es posible «que ahora la vuelvan tonta perdida. Hay que tener cuidado. Pero para eso está su padre y su entrenador», analiza.

Jorge Marín es el responsable nacional de velocidad y vallas. «Corre como una sénior entrenada. No pensábamos que hiciera la mínima, pero sí luchar por las medallas». En Glasgow, donde será la segunda más joven, no «tendrá ningún objetivo competitivo en sí». Marín opina que «Salma puede ser una muy buena futbolista, pero atleta puede ser la mejor. A corto plazo el fútbol le pueda dar más económicamente, pero si es una gran atleta saldría ganando con este deporte».