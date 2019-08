El bombardero de Fraga

La ausencia de los focos en el fútbol modesto deja en ocasiones sin protagonismo estadísticas brutales. La Tercera División volvió este domingo a Fraga por la puerta grande. Los fragatinos golearon en el primer derbi oscense de la temporada al Barbastro en La Estacada (5-2) con un principal protagonista: César San Agustín. El delantero consiguió en la primera jornada algo muy inusual en el cuarto escalón del fútbol español al perforar la meta defendida por Diallo en cinco ocasiones. “En Tercera no había conseguido ni un hat trick y cuando marqué el quinto no me lo creía. Estoy muy contento e ilusionado con esta nueva temporada y espero continuar con este nivel”, explica el ariete fragatino acerca del repóker que consiguió tras ejecutar dos penaltis, una falta indirecta y finalizar dos jugadas combinadas. Estas cinco dianas se han convertido en el tope goleador de César durante un partido aunque no es la primera vez que alcanza esta cifra. “Una vez le metí cinco al Pedrola”, admite.

Para los que no hayan tenido el gusto de verle, o el sufrimiento de marcarle, César es un punta todoterreno que admite tener la “suerte de los delanteros”. “En el área me caen siempre los balones. Destaco por mi velocidad a la espalda y también sé aguantar bien la pelota”. La referencia ofensiva del club de la comarca del Bajo Cinca tiene el complicado reto de marcar el número máximo de goles posibles para que el equipo consiga la salvación tras su ascenso. “Mantenemos el bloque del año pasado y creo que tenemos jugadores que pueden dar un buen nivel en la categoría. Con esta plantilla podemos optar a estar en media tabla sin pasar muchos apuros”, destaca César que tuvo la mayor parte de la culpa de que el Fraga la temporada pasada se pasease por el grupo 2 de Preferente. El delantero anotó la friolera de 45 goles en 34 jornadas de Liga lo que equivale a una estadística de 1,4 tantos por partido.

Sus actuaciones a lo largo de los años le han valido para ganarse un nombre en el fútbol regional y ser el objeto de deseo de muchos equipos. “Cuando era más joven tenía el móvil a reventar de llamadas. Ahora ya con la edad y como tampoco me he movido, los equipos ya no se molestan en llamarme”, destaca César, que siempre ha tenido la ilusión de jugar en Segunda B. “Estuve haciendo la pretemporada con el Sariñena cuando ascendió a Segunda B pero no me quisieron y volví al Fraga. Muchos sueñan con llegar a Primera pero para mí jugar en esa categoría ya sería un sueño”, admite. Esta temporada, César no quiere levantar el pie del acelerador y sueña con ser el pichichi de la Liga aunque Baselga (Deportivo Aragón) y Morales (Illueca) ya le han comenzado a poner las cosas difíciles. “Si meto veinte goles ya estaré contento aunque si meto más mejor”, explica.

Su carrera futbolística lleva más de diez temporadas ligada a la camiseta roja del Fraga, donde dio sus primeras patadas a un balón, después se marchó al Lleida y regresó a su casa al acabar juveniles. Solamente un breve paso por el Balaguer impiden que el punta se convierta en un one club men. Su familia –mujer y dos hijas- y un trabajo en una empresa de logística han sido los mayores motivos para que San Agustín no emprendiese una aventura lejos del Bajo Cinca. “Al tener todo aquí, meditas más la opción de irte fuera porque después siempre existe el riesgo de que las cosas no salgan bien y a los seis meses tenga que volver y empezar otra vez de cero”, indica. Pomareta y Félez, centrales del Utebo, intentarán evitar este domingo que César San Agustín vuelva a hacer de las suyas en Santa Ana (18.00).