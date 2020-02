Bracero: «Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, ascender»

El Zaragoza CFF afronta un tramo crucial en esta temporada. Ignacio Bracero ha tomado el testigo en el banquillo para intentar aupar al equipo al reto del ascenso. Quedan once partidos y el margen de error es mínimo pero hay plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico para que pueda verse al fútbol femenino aragonés en Primera División.

–Tras las difíciles derrotas, ¿cómo ha sido reencontrarse con la victoria ante Osasuna y con una remontada?

–La semana pasada fue un poco complicada por todo lo acontecido. Además, acumulábamos tres partidos consecutivos sin ganar. Entrenamos intenso durante la semana, explicamos a las jugadoras lo que había que hacer pero desgraciadamente empezamos perdiendo el partido de nuevo y nos tocó remar a contracorriente. Nos marcaron en momentos en los que estábamos bien y dominábamos el partido. El Osasuna en la primera llegada que tuvo hizo el gol. Nos repusimos y, de nuevo cuando mejor estábamos, nos hicieron el segundo. El equipo no se rindió, siguió luchando y fruto de ello a los pocos minutos hicimos el 1-2.

–Parece que en el descanso cambió algo dentro del equipo.

–En el vestuario vimos que estaba todo bien. Las jugadoras estaban mentalizadas de ello y esto nos ayudó de cara al final del partido para poder darle la vuelta al marcador. Las sensaciones tanto dentro como fuera del campo eran positivas y estábamos convencidos de que se podía ganar. A raíz de esto, llegaron los goles y la remontada.

–¿Cómo se encuentra el grupo anímicamente?

–Estamos bien, reencontrarnos con la victoria ayuda mucho. Ahora estamos con ganas e ilusión de no parar y de seguir ganando los siguientes partidos.

–¿Qué necesitaba el equipo para cortar la mala racha de resultados?

–Había que dar un cambio y yo creo que el cambio era más mental. Que las jugadoras sintieran que podían volver a ganar y así lo hemos hecho. El resto es ya agua pasada y no es necesario recordarlo más. Cristian Aleza lo hizo muy bien. Los entrenadores estamos siempre en el ojo del huracán y si los resultados van mal, somos conscientes de que esto puede pasar.

–¿Cómo se están adaptando los nuevos fichajes?

–Ha habido cuatro incorporaciones nuevas, tres jugadoras estadounidenses y una española. Evidentemente, cuando llegas a un país y a un equipo nuevo necesitas un período de adaptación. A día de hoy, se están acoplando bien y están cumpliendo plazos más rápido de lo que pensábamos. Esto nos ayuda en nuestro trabajo para preparar al equipo y cumplir el objetivo.

–Desde fuera parece que el Zaragoza tiene un vestuario sano.

–Desde el principio de temporada todos hemos ayudado a que se pudieran entender. Todo el cuerpo técnico hablamos inglés, con lo cual es más fácil para ellas. Con palabras clave, ellas se pueden entender en el campo y el ambiente fuera del campo es muy bueno, así que, en el vestuario se nota.

–Llegados a este punto, ¿cuáles son sus objetivos ahora?

–El objetivo sigue siendo el mismo que a principio de temporada, ascender. Sabemos que tenemos una distancia de seis puntos con el Eibar, con lo cual hay que recuperarla. Con el de este domingo, nos quedan once partidos, tenemos margen así que bueno sabemos que tenemos que luchar cada partido y únicamente miramos el siguiente domingo.

–A pesar de esa distancia de dos partidos, ¿el vestuario cree que es posible conseguir el ascenso al final de esta campaña?

–Estamos todos convencidos de que se puede lograr. Tanto plantilla como cuerpo técnico estamos seguros de que tenemos potencial y ganas para que suceda.

–Tomar las riendas del equipo como primero, ¿es su gran oportunidad como entrenador?

–Pasar de segundo a primer plano es un gran reto. Eres tú quien toma las decisiones de la mano del cuerpo técnico. Una oportunidad que no podía dejar escapar y ganas e ilusión no me van a faltar, así que, estar juntos para dar lo máximo y cumplir el objetivo del ascenso.