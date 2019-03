Bronca Ramos-Florentino

El Real Madrid es un cisma caminando. Más bien deambulando. En siete días ha visto escurrirse de sus manos la Copa (Barça), la Liga (el Barça, de nuevo) y la Champions, despojados de su corona por un juvenil Ajax que les ha llevado a la perdición definitiva. No tiene nada el Madrid. Solo una crisis sin fin. Los jugadores no creen en el entrenador; Florentino, tampoco. Deambula también Santiago Solari, un técnico superado por las circunstancias. El presidente madridista mantuvo ayer una reunión con José Ángel Sánchez, su hombre de máxima confianza en el club, para debatir el futuro del técnico argentino, a quien la eliminación europea le ha dejado sin argumentos. Aún no sabe si se sentará el domingo en el banquillo del Nuevo Zorrilla ante el Valladolid, temeroso de que el presidente apueste por Jose Mourinho para ponerle un rostro que sirva de cortina de humo. De hecho, el portugués está cerca del club blanco, aunque parece que Solari aguantará hasta el domingo estando ya sentenciado.

Además, el cisma ya es interno, como reveló ayer el diario AS destapando una bronca entre Florentino y Sergio Ramos, el capitán. Sucedió, según ese relato, nada más acabar el trágico partido con el Ajax que cerraba una era de hegemonía en Europa. Bajó el defensa inmediatamente al encuentro con sus compañeros después de perderse la vuelta por haber forzado, y haberlo dicho, una tarjeta amarilla.

Bajó Ramos y ahí estaba el presidente. A partir de ahí, la tormenta. Florentino reprochó a los jugadores el comportamiento durante el partido, desperdiciando la renta de 1-2 adquirida en la ida en Ámsterdam. Poco a poco, el dirigente iba elevando el tono de su voz y elevando también sus acusaciones. Llegó a hablar de falta de dedicación de la plantilla, censurando que tuvieran demasiados días libres y terminó calificando todo de «vergonzoso». Entonces, Ramos entró en acción. No se quedó callado, según AS, replicando directamente al presidente, al punto de que le acusó de una mala planificación deportiva, además de culparle del desastre. «Te echo», llegó a decirle a Florentino según esas versiones. «Tú me pagas y yo me voy», le contestó el capitán. Ambos tenían a toda la plantilla por testigo de la bronca verbal.

Ramos le recordó que «había dado todo» por el Madrid, incluso «hasta la cara» por el propio Florentino. Este, de momento, aguantó sin tomar ninguna decisión drástica aunque valoró la posibilidad de despedir, de forma inmediata, a Solari tras echar a Lopetegui el 28 de octubre.

Y es que la ‘opción Mourinho’ es muy tentadora. Está en el paro, podría llegar de forma inmediata al banquillo del Bernabéu y sería un mensaje rotundo a la plantilla del retorno a la mano dura para un equipo que parece cansado de ganar. Zinedine Zidane, mientras, no quiere coger al equipo ahora.