El bronce mejor saboreado

El nombre de Begoña García lleva varios años relacionado con los éxitos de la selección española de hockey de hierba femenina. La zaragozana se colgó este domingo la medalla de bronce en el Europeo celebrado en Amberes al derrotar en el partido por el tercer y cuarto puesto a Inglaterra en un competido partido. Además, la delantera fue la encargada de anotar uno de los tres shoot outs, lo que sería la tanda de penaltis en hockey, para que España se adjudicase otro éxito. «Estamos muy contentas porque nos habíamos puesto el objetivo de llegar a semifinales y nos quedamos algo chafadas después de la derrota ante Alemania. Al final, hemos conseguido una medalla que nos da confianza para seguir acumulando éxitos en otros torneos y demostrar que estamos al mismo nivel que el resto de grandes selecciones», explica García sobre la importancia que tiene esta medalla de bronce en el camino de la selección hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las red sticks consiguieron acabar con una maldición de doce años en el Viejo Continente. Las chicas de Adrián Lock se volvieron a subir a un podio que no pisaban desde el año 2007, cuando perdieron la final ante Holanda. «Cuando consigues alcanzar metas que otras han luchado anteriormente y no lo han logrado es que estás haciendo las cosas bien. Estamos yendo por el buen camino y por eso los resultados están llegando», destaca la zaragozana de 24 años, que calificaría con un notable a su rendimiento durante este segundo Europeo en Bélgica. «Solo con haber ayudado en todo momento al equipo, ya me siento satisfecha», señala la jugadora, que ya acumula 131 internacionalidades en los últimos cinco años.

Sin tiempo para la relajación, Begoña Gacía ya está centrada en tratar de adjudicarse un billete para Tokio el próximo veano. Antes de ello, España tiene que lograr la clasificación en un Preolímpico que se celebrará en octubre. «Este año lo voy a dedicar a prepararme para los Juegos. El seleccionador ya nos ha pedido un plus para poder sumar otra medalla en Japón», destaca la zaragozana, que ya estuvo presente en los Juegos de Rio 2016 donde se trajo un diploma olímpico después de finalizar en octava posición.

García comenzó su afición por el hockey jugando en el recreo. A falta de equipo femenino, todavía no existía el Honigvogel en la capital aragonesa, la internacional solo podía entrenar con los chicos. «El hockey en Aragón puede todavía crecer mucho más. Por suerte, ahora hay un equipo y espero que sigan surgiendo más», afirma García acerca del panorama de su deporte en Aragón.

La zaragozana decidió marcharse al CAR de Madrid a los 17 años para jugar en la Complutense y comenzar su carrera en Arquitectura Técnica. García cumplirá esta su tercera temporada en el Club de Campo con el cual ha aumentado su palmarés de éxitos después de alzarse con la Copa de Europa en categoría B, la Liga y la Copa de la Reina. «Ha sido una temporada redonda», sentencia.