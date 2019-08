Camacho suma y sigue

Javier Camacho sigue amasando un historial de relumbrón. Ha subido tres ochomiles, Everest, el Cho Oyu y el Lhotse a los que ha añadido este fotógrafo zaragozano residente hace veinte años en Pamplona y con ficha por Montañeros de Aragón el Ama Dablan, Island Peak, Ishinca, Kang Tengri, Mont Blanc y Cervino. El 1 de agosto realizó una nueva conquista. Es el pico Lenin, la montaña del Pamir de 7.134 metros.

El montañero lo hizo con un hándicap añadido puesto que subió con el cuerno del menisco de su rodilla derecha roto. «La médica me lo dijo dos días antes de marchar de expedición. No me ha molestado demasiado, me he puesto una rodillera y fortalecí haciendo ejercicios de cuádriceps», indica. El zaragozano se fue días después de acabar las fiestas de San Fermín. «Me los comí completos. No ha habido forma de escaquearme», apunta con humor.

Sus previsiones eran ir al Korzenevskaya y al Comunismo. «Forman parte del Leopardo de las Nieves, los sietemiles de la antigua Unión Soviética, junto al Lenin, el Kang Tengri y el Pobeda. El Kang Tengri ya lo subí hace tres años. Un día antes de salir en avión a Tayikistán nos dijeron que los helicópteros para ir al campamento base se retrasaban quince días. Pero no podía demorar las vacaciones y pensé en cambiar de montaña con mis compañeros de expedición, los asturianos Alfredo Fernández y Luis Verano», explica.

Al final se fueron a Kirguistán con el pico Lenin como objetivo. «Tiene una logística muy buena y se puede ir en coche hasta el campamento base», explica. Salieron de Pamplona a Madrid en autobús para coger un avión a Turquía y de allí a Biskek, la capital de Kirguistán. Allí cogimos un avión a Osh y una furgoneta para en seis horas llegar al campamento base que está a 3.800 metros», dice Camacho.

Allí estuvieron una día tras subir un cuatromil para aclimatarse. «Enseguida fuimos al campamento uno, que es el real. Se llevaba el material en caballo y está a 4.200 metros. Allí hicimos un pico de 4.700 metros y enseguida fuimos al campamento II, a 5.600 metros. Es una zona con peligro de avalanchas. Había bastante nieve y las grietas estaban tapadas». Después ascendieron al campamento III (6.090 metros) y subieron comida y gas. Después bajaron al campo II. «El día siguiente fuimos al campo base avanzado. Estuvimos dos días de descanso y después hicimos el ataque definitivo. Desde que llegamos al campo base tardamos diez días en hacer cumbre».

Camacho relata el día de ataque a cima. «Hacía bastante viento y frío. Habría 15 bajo cero y 40 kilómetros por hora de viento. Salimos a las tres menos cuarto de madrugada y llegué a cima a las diez de la mañana. Es arista muy larga de siete kilómetros bastante ancha. Pillé una congelaciones en los pies». Estuvo una hora en la cumbre. «A la media hora llegó Carlos Soria con Pedro Nicolás. Nos juntamos siete españoles en la cumbre», afirma.

En la cima pudo disfrutar plenamente de la alta montaña. «El año pasado al Everest llegué jodido por la salud, en el Lhotse también estaba muy mal. Las vistas son bonitas y es una montaña que se deja subir. Se ven desde arriba en Korzenevskaya y el Comunismo. Hice un reportaje bastante chulo para Olympus».

Este año Camacho no había hollado la cumbre de ninguna montaña. Ahora se plantea acabar el proyecto del Leopardo de las Nieves. «No hay ningún aragonés que lo haya hecho. El año que viene igual vuelvo al Korzenevskaya y Comunismo. No es muy caro y son montañas asequibles». De cara al año que viene se plantea ir al Shisha Pangma. «Pero me gustaría subir el G-I o preferentemente el G-II», concluye.