Campeones para la historia

El Cross de Reyes tiene una historial deslumbrante. Lo ganaron atletas del renombre de Alberto Esteban, Luisa Larraga, Monse Abelló, Javier Cortés, Eliseo Martín, Toni Abadía e Isabel Macías. Este año se unieron a este gran palmarés dos atletas de la clase media del fondo aragonés como los zoitistas Juan Carlos Dutrey y Nazaret González.

La prueba organizada por la sección de atletismo decidió el año pasado comenzar una nueva etapa y pasó de todos los 6 de enero a celebrarse a mediados de noviembre. La carrera va recuperando números tras un primer año difícil. Ayer compitieron casi 350 fondistas. Y además fue todo un éxito la novedad de la Carrera Special Olympics Aragón, que se celebró antes de los federados.

A Juan Carlos Dutrey le venía como anillo al dedo un circuito ratonero con muchos cambios de ritmo. El atleta de Pepe Mareca cumplió con los favoritismos y se llevó por segunda vez consecutiva esta prueba tan prestigiosa. Sobre 5.200 metros en cinco vueltas su gran rival era Alberto Sábado, que pertenece al equipo anfitrión. Dutrey tiró desde el inicio y le siguieron Sábado, Miguel Allueva y José Antonio Tello, estando en un segundo grupo José Lizana y el juvenil Rubén Ejea. En el kilómetro dos Sábado hacía la goma y al final se descolgaba de Dutrey. Tras ambos llegaron a meta José Antonio Tello, Miguel Allueva, José Lizana y Olmo Allúe.

El ganador estaba muy satisfecho de su segundo triunfo consecutivo en el Cross Stadium. «Me he encontrado de fábula y con muy buenas sensaciones. Le metía cada vez más metros a Sábado y he podido economizar. Giro muy bien, apenas pierdo velocidad, tengo el centro de gravedad más bajo y me muevo muy bien». Dutrey tenía más miedo a «Allueva y Tello. Eran una incógnita, aunque Sábado es siempre un peleón. El domingo iré al Cross de la Montaña y quiero mejorar mi marca de 30.30 en 10K». Sobre el nivel de la prueba explicó que «me gusta esta carrera. Es bonita y para testarme está muy bien. El cambio de fecha era una buena idea, pero coincide con muchas carreras y está un poco desdibujada», dice este atleta de 29 años.

La prueba femenina fue escasa en cantidad y calidad. La treintena de participantes disputaron 4.200 metros y más de una fue andando en una carrera de tanto caché. La favorita era Isabel Linares, pero al final no se pudo presentar y ganó con facilidad la canaria Nazaret González. La atleta de la Zoiti se escapó mediada la carrera y por detrás de ella llegaron las atletas de Alfredo García. Segunda fue Paloma Aznar, tercera Ángela Gimeno, cuarta Inés Arqued y quinta Paula Giménez.

La ganadora es militar de profesión, tiene 37 años y lleva 13 residiendo en Zaragoza. «Salí rápido. Soy bastante lenta en carrera y si espero al final las niñas me van a ganar al ser más rápidas. Venía cansada porque ayer corrí los 10K de Calatayud y mejoré mi marca con 38.09», apuntaba González.