La capital del basket femenino

El baloncesto femenino de élite reaparece en la escena principal este fin de semana en Zaragoza con la celebración de la tercera edición del Open Day. Todas las jugadoras y cuerpos técnicos de los 14 equipos de la Liga Dia fueron presentadas esta mañana en sociedad dentro de un escenario ideal como el Caixaforum de la capital aragonesa que acogerá los siete partidos de la primera jornada de Liga desde mañana en el Siglo XXI.

Al acto inaugural acudieron algunas de las autoridades como el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa; el presidente de la Federación Aragonesa, José Miguel Sierra; o la consejera de Deportes del ayuntamiento, Cristina García, mientras que la exjugadora Amaya Valdemoro fue la encargada de presentar el evento. «Este año es el del futuro, la Liga cada vez tiene más valor. Ver aquí a todas las jugadoras es un momento de celebración. Queremos seguir aumentando el valor de esta competición. El camino que hemos recorrido es gracias a todas las jugadoras que hay aquí», explicó Garbajosa. Además, el presidente de la Federación tuvo unas palabras de agradecimiento hacia Zaragoza, capital del baloncesto español durante este 2019. «Zaragoza es una ciudad que vive el baloncesto y con una importante masa social».

Las primeras en subir al escenario para ser presentadas fueron las jugadoras del Ciudad de los Adelantados. Hacía 16 años que Tenerife no tenía equipo en la élite del baloncesto y esperan conseguir la permanencia. El otro equipo recién ascendido, el Campus Promete Logroño, retorna a la máxima categoría después de un año en Liga 2. Después fue el turno del Nissan Al-Cáceres y del Quesos El Pastor de Zamora. Cacereñas y zamoranas buscan la estabilidad en la Liga Dia. Un vídeo con los highlights de la pasada temporada dio paso a dos de los equipos que lucharán por entrar en una Copa de la Reina, como el Ensino Lugo y el Embutidos Pajariel de Bembibre.

Por otro lado, las anfitrionas de este Open Day, el Mann Filter, fueron las que más espectáculo dieron sobre el escenario con baile de Cierra Dillard incluido. Las de Fabián Téllez quieren repetir su buena temporada del año pasado.

Los tres equipos vascos (RPK Arazki, KESB Guernika y IDK Guipuzkoa) no quieren dejar de pisar el pie del acelerador para seguir instaladas en la parte noble de la tabla. Los dos conjuntos semifinalistas de la pasada campaña –Valencia Basket y Cadi La Seu– pretenden seguir con sus buenas sensaciones. Las valencianas han recuperado a la figura de Queralt Casas, que pasó por las filas del Mann Filter. Mientras, las catalanas tendrán a otra ex del conjunto zaragozano como principal abanderada, Luci Pascua.

Las favoritas

Perfumerías Avenida y Spar CityLift Girona son nuevamente las principales candidatas a competir por el título. Las salmantinas han rejuvenecido completamente el equipo con jugadoras de mucha calidad. Por su parte, el Girona tiene la siempre difícil papeleta de defender el título liguero. Las catalanas vuelven a tener en sus filas a una leyenda como Laia Palau. «Esta Liga cada vez es más bonita. Las buenas jugadoras cada vez tienen más ganas de volver y todas somos más buenas», expresó Palau.

Para cerrar el acto, las siete campeonas de Europa y que actúarán esta temporada en la Liga Dia –Laia Palau, Silvia Domínguez, Tamara Abalde, Laura Gil, Andrea Vilaró, Queralt Casas y María Pina– recibieron un bonito homenaje. Mientras, el Open Day comienza mañana con los siguientes choques: Campus Promete-Ciudad de los Adelantados (11.00 horas), Girona-Valencia (13.15), Ensino-Cadi (16.00), Gernika-Al-Qázeres (18.00) y Gipuzkoa-El Pastor (20.15).