Cargol insiste en que el club seguirá esperando a Seibutis

El Casademont Zaragoza acababa de conseguir su segunda victoria en la Champions contra el Falco húngaro y Porfirio Fisac, a pesar de ello, no estaba feliz. Es un entrenador distinto a muchos y el juego no había sido bueno. Fue un mal partido de los aragoneses. El técnico se refirió a las cuatro bajas que tenía el equipo: Rodrigo San Miguel, Jonathan Barreiro, Fran Vázquez y la de más larga duración de Renaldas Seibutis, que irremediablemente condicionaron el rendimiento colectivo. «El minutaje de la gente es grande y para mí es un problema grande. Estamos con cuatro jugadores importantes fuera y me gusta pensar más allá de un día», afirmó. Para el encuentro de Burgos, el sábado a las 20.30 horas fuera de casa, San Miguel ya estará disponible, Seibutis y Vázquez serán baja y más dudosa, aunque complicada, es la presencia de Barreiro.

El director deportivo, Pep Cargol, se refirió a la situación. «Son cosas totalmente distintas que se van dando durante la temporada. Veremos cómo evolucionan, el calendario nos va apremiando. Iremos analizando la situación conforme vayan pasando los días». Sobre el escolta lituano fue contundente. «Seibutis ya ha realizado el primer tratamiento en su país e iremos teniendo poco a poco más información. No nos marcamos un plazo. Queremos que vuelva», insistió Cargol en Pina de Ebro en la presentación del acuerdo de patrocinio con la empresa Itesal.

EL REGRESO DE RODRIGO / En el acto también estuvo presente Rodrigo San Miguel, que estuvo ausente en el encuentro europeo. Y fue claro sobre su presencia en el partido de Burgos. «Espero estar, sí. La evolución está yendo bien. Contra el Barcelona intenté forzar y vimos que iba muy justo», aseguró el base zaragozano, que hizo un repaso del inicio de Liga. «Estamos contentos e ilusionados con la temporada, por cómo hemos afrontado este inicio con muchos partidos fuera de casa. Hemos sufrido bajas en los últimos partidos y se ha notado. Pero no son lesiones graves sino que irán a mejor. Son cosas que pasan, esto es deporte. Los que han estado han cumplido mejor que al cien por cien y eso es lo que cuenta», relató.

San Miguel calificó el duelo frente al Burgos como «complicadísimo» y lo catalogó como un equipo que «peleará por entrar en el playoff», a pesar de que viene de una derrota dura contra el Valencia ante su público, ahora mismo el más animoso de toda la competición. Y recordó la filosofía que les ha inculcado Porfirio Fisac. «Eso no se va a cambiar si estamos doce o seis. Si tenemos cinco jugadores para jugar tenemos cinco jugadores para ganar, como dice Porfi».