Carla Suárez se estrella otra vez ante Serena Williams

Carla Suárez nunca había arrebatado un set a Serena Williams, nunca le había hecho más de tres juegos en sus seis anteriores enfrentamientos y este lunes se ha marchado de Wimbledon sin conseguirlo tampoco. La exnúmero 1 mundial y siete veces campeona de Wimbledon la ha eliminado en los octavos de final con la contundencia de siempre. En 64 minutos y cediendo solo cuatro juegos (6-2, 6-2) ha acabado con las iluisones de la tenista canaria.

"Serena no es la de antes y creo que puedo hacerle partido", había dicho Suárez que pensaba que su rival no estaba en la forma física de su mejor momento. No se vio en la pista. Serena Williams impuso sus poderosos golpes (21 golpes ganadores y 78% de primeros saques) para volver a deshacerse de Carla Suárez.

La tenista estadounidense es cierto que ha perdido movilidad y, posiblemente, las condiciones que la hacían imbatible y temida sobre la hierba de Wimbledon, pero Carla Suárez no aprovechó esas debilidades. Serena Williams la apartó de un raquetazo sin muchas contemplaciones y solo tuvo una sonrisa final cuando le dio la mano en la red.

Serena Williams se enfrentará ahora en los cuartos de final a su compatriota Allison Riske (55 mundial) que dio la gran sorpresa al eliminar a la australiana Ashleigh Barty, última campeona de Roland Garros, por 3-6, 6-2 y 6-3.