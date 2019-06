Carlos Mayo roza el récord en la 10K de Zaragoza

Al final no pudo ser. Carlos Mayo se quedó muy cerca del récord de la prueba de su amigo Toni Abadía. El atleta del Nike corrió el Caixabank 10K de Zaragoza el 2017 en 29.04. Mayo se quedó ayer a 8 míseros segundos de la marca lograda por Abadía. Tras Mayo llegaba a meta su compañero de entrenamiento Jesús Olmos con 31.31 y era tercero un atleta de leyenda como Reyes Estévez, con 33.10. En mujeres doblete del Alcampo con triunfo de dos promesas, una navarra y la otra de Zaragoza. Venció Nerea Izcue con una gran marca de 35.17, siendo la segunda Isabel Linares con 37.30. Ocupó el tercer puesto del podio la luxemburguesa Shirley Kap (38.17).

Los 3.160 corredores que acabaron gozaron de un buen circuito con largas y rectas avenidas por Zaragoza y la visita al casco viejo. Además tuvieron suerte puesto que se escaparon del castigador calor y se pudo correr con una temperatura relativamente idónea. También pudieron gozar pese a su sufrimiento de la parafernalia de la prueba organizada por 100 Pies Eventos, que montó un minifestival con grupos musicales diseminados.

Carlos Mayo sacó conclusiones muy positivas en la mañana de ayer. Ganó con un buen crono y se mostró dispuesto al asalto a la mínima mundialista de los 5000 metros en el mitin de Huelva el 20 junio. Ya ha olvidado los fantasmas de las lesiones y solo piensa en Tokio. El atleta de José Luis Mareca contó con la colaboración de Jesús Olmos para batir el récord. «Me he encontrado muy bien. Pero se nota correr tanto tiempo solo. No es lo mismo que cuando fui hace dos años con Toni toda la carrera», explicaba Carlos Mayo.

El atleta frutero tenía intención de tirarle hasta el kilómetro cinco. «Pero solo pude llevarle hasta el puente de Hierro. Iba reventado y el motor no me iba», decía Olmos, que el sábado ganó el Nacional de 10K en Tudela. «Llegué a casa a las doce y media de la noche y he dormido cuatro horas», afirmaba el corredor del Añarbe. Los dos se fueron desde el inicio por las largas rectas de Cesáreo Alierta, dejando atrás a Estévez, que llegó a ganar dos bronces en el milqui de los Mundiales. Pero Olmos se quedó sin gasolina. «Le he llevado a 2.52 y no podía más. Me he apartado y me he dedicado a disfrutar en mi ciudad». Después se quedó solo Mayo siete kilómetros. «Si hubiera podido tirar más tiempo seguro que habría batido el récord de la prueba», reconocía Olmos.

Nerea Izcue e Isabel Linares encabezaron un pelotón de 1.400 corredores. No hubo duelo entre la navarra de Villatuerta y la aragonesa de Arándiga. Ambas son promesas, del Scorpio 71 y las prepara Alfredo García. Desde el inicio se fue a por el triunfo como una exhalación y llegó a la meta con 35.17 que augura una gran temporada estival. «Desde el inicio he ido con un compañero para intentar hacer 34.20, pero la segunda parte de la carrera era en subida y no íbamos bien ninguno de los dos», decía Izcue, que tiene en pista 34.51. Esta estudiante de matemáticas de 20 años tiene como objetivo el 10.000 del Europeo promesa y el 5.000 del Nacional de su categoría.