La carrera del cambio

Innovar o morir. Esa era la cuestión. Se agotaba la vieja fórmula. Público y estrellas daban la espalda a una carrera llamada Vuelta a España –empieza hoy en Torrevieja (Alicante)–, que transitaba sin espíritu como si fuera un río contaminado que iba a desembocar al mar para desaparecer de la faz deportiva. Eran también los últimos años del azote del dopaje, de los continuos cambios en las clasificaciones generales, de las sospechas, de las proezas insultantes. El Tour no se resentía todavía. Pero había preocupación en los despachos de París. Por dos razones. Por el viejo dicho de que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar pon las tuyas a remojar y porque acababan de comprar la ronda española.

Había que hacer algo. Y en el 2010 la Vuelta estrenó su fórmula mágica, la que no solo ha vuelto a situar a la carrera en el mapa mundial, sino que ha revolucionado el ciclismo: etapas cortas, cuestas salvajes, poca contrarreloj. Un estilo made in Vuelta que todos, incluido el Tour, ya aplican a sus carreras. «No hay ningún espectáculo deportivo que se amplíe más allá de la hora y media de competición. No podíamos seguir apostando por etapas de ocho horas de duración. Nos empezamos a dar cuenta en el 2009 y en el 2010 comenzamos con el cambio, inspirados sobre todo en la televisión que busca concentrar la atención en espacios cortos, reducidos pero a la vez intensos, como son esas cuestas finales, seis o siete minutos para afrontar poco más de un kilómetro, que animan las etapas llanas sin convertirlas en jornadas de montaña y que captan la atención », explica Javier Guillén, director de la Vuelta.

Había que inventar. «Y no solo en el recorrido –prosigue Guillén– sino en los lugares. Había no solo que buscar nuevos paisajes sino escenarios a los que hasta entonces nunca nadie había pensado ir en bicicleta». Hoy los ciclistas partirán desde las famosas salinas rosas de Torrevieja.

«La lucha contra el dopaje nos obligaba a cambiar el modelo, porque se estaba cargando la esencia del ciclismo. Si te dopabas podías con todo. Pero eran gestas artificiales. Por eso, había que reducir las horas de competición y porque no podíamos mantener 21 días de carrera azotando diariamente a los participantes», cuenta Guillén sobre la modificación del modelo de la carrera en la ronda española.

CUESTAS LOCAS // Comenzaron a diseñarse etapas con menos de cien kilómetros y llegadas con rampas propias de garaje, con porcentajes por encima del 20%. Y el público se situó en esas cuestas. Así que hoy se estrena una Vuelta que tendrá hasta ocho finales en alto y cuestas locas, con una sola etapa por encima de los 200 kilómetros, con una jornada en Andorra de solo 94 y, tal como hizo el Tour, una única contrarreloj, una compensación a los especialistas para que puedan recuperar tiempo ante el fastidio que les supone tanta acumulación de subida.

En el 2010 comenzó todo, la revuelta ciclista, justo cuando la prueba cambió el jersey amarillo de líder tan asociado al Tour por el color rojo en alusión a la marca España.