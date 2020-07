Las carreras populares se hacen fuertes

Entre las numerosas actividades que ha golpeado con dureza la crisis sanitaria están las carreras populares. Todos los maratones, medios maratones, 10K y pruebas solidarias se suspendieron y algunas se trasladaron al otoño. Zaragoza es una de las capitales con mayor afición en España. Se calcula que en los últimos cuatro años 60.000 aficionados diferentes se han apuntado a carreras populares. En plena crisis por la pandemia la mayoría de los organizadores han unido esfuerzos creando la Asociación de Organizadores de Carreras de Zaragoza.

«Hemos dado un paso adelante y está todo el mundo invitado. Esto es una mesa para poner ideas en común y posibles soluciones. De esta manera tendremos una interlocución más fácil con las instituciones y el objetivo es que vuelva la normalidad en otoño realizando protocolos con seriedad en las carreras», indica David Constante, del Running Zaragoza.

Constante, junto a Juan Mari Artola, son los representantes del Maratón y el Medio Maratón de Zaragoza. También forman parte de la asociación Roberto García (Aeróbico 07) con la ESIC Empresas, Jesús Arroyo (UNESCO Deporte Aragón) con la Carrera del Ebro, Santiago Portero (Jerónimo Zurita) con la San Silvestre, Sergio del Barrero (100 Pies Eventos) con la 10K CaixaBank y Víctor Conchillo (Fartlen Sport) con la Popular La Cartuja-La Alfranca.

Con los nuevos rebrotes los interrogantes se ciernen sobre las carreras otoñales. «No se sabe cómo estará la cosa en octubre. Hay dos opciones, dejar todo para la primavera del 2021 o intentar hacerlas para el otoño. Pero si todo va bien trabajaremos en ello. El Medio Maratón es el 20 de septiembre y el maratón el 8 de noviembre y los corredores tienen que saber algo lo antes posible para poder preparar estas carreras», explica Constante. A nivel nacional siguen en pie los maratones de Ibiza, Logroño, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Tenerife, San Sebastián, Valencia y el último en Málaga el 13 de diciembre.

Los organizadores de carreras están viviendo una situación ruinosa. «Tenemos cero carreras y aun así los gastos son cuantiosos. Encargamos camisetas y medallas que no se emplean, pagamos almacenes, tengo un seguro de 1.000 euros, mantenemos una página web... Las posibilidades de salir a flote son cada vez menores y cada vez nos hundimos más», afirma Sergio del Barrero. Constante afirma que «esta es una actividad económica de la que vive mucha gente y es una fuente de ingresos. La idea es colaborar con las administraciones, para que lo tengan más fácil».

Los organizadores dependen del visto bueno en primera instancia del Gobierno de Aragón y a continuación del Ayuntamiento de Zaragoza. El pasado 23 de junio se celebró una comisión cuatrimestral del Ayuntamiento de Zaragoza en la que se decidió que no se veían carreras hasta el final del año y se han rechazado todas las solicitudes. Forman parte de ella Servicios Públicos, Policía Local y Zaragoza Deporte. «Compartimos el fondo, pero no las formas del Ayuntamiento. En junio ya se suspendió la San Silvestre y faltan más de seis meses», afirma Del Barrero. «No sabemos cómo estará la cosa en octubre. Pero si Sanidad y el Ayuntamiento dicen que no, no se hacen las carreras», concluyen. En Barbastro, el Ayuntamiento apoyó el Medio Maratón del próximo 20 de septiembre con 300 corredores a expensas de la situación.