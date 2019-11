Cartón vuelve al balonmano

Una llamada inesperada y Antonio Cartón ha vuelto al balonmano. Tras la abrupta desaparición del BM Aragón, el asturiano había perdido contacto con la pega y el 40x20 más allá de unas semanas con el Stadium Casablanca de Míchel Martín. Pero una noche le llamó Roberto García Parrondo, también extremo derecho en otros tiempos, seleccionador de Egipto desde este verano, con una propuesta irrechazable. «Habíamos coincidido en categorías inferiores de la selección, incluso compartimos habitación, y tenemos buen trato. La misma noche que me llamó le dije, mira, me apetece una barbaridad. Hice tres llamadas a ver si los compañeros me podrían cubrir esas horas y en el momento que me dijeron que sí Roberto me pasó las fechas y ni nos lo pensamos. Esta oportunidad tan chula hay que vivirla», relata Cartón.

Ha estado dos semanas en El Cairo como preparador físico de la selección y en enero le espera la Copa de África en la que los faraones buscarán nada menos que los Juegos Olímpicos. El asturiano tiene que hacer malabares para cuadrarlo todo. Es profesor del módulo de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad San Jorge, por si fuera poco, acaba de empezar la tesis doctoral y, aunque ya no hacía balonmano, no para de hacer deporte. Ha corrido varios triatlones y se va a estrenar en una distancia mítica. «Justo antes de marcharme a Egipto por segunda vez voy a hacer mi primer maratón. Vamos a ir con Laura a hacer la maratón de Valencia, nos lo hemos regalado», señala.

Su primer contacto ha sido más que positivo. «Algo de turismo hemos hecho porque como jugamos contra Portugal los llevaron a las pirámides y nos colamos en el bus. Visitamos la embajada española, conocimos a los policías nacionales que están con el embajador y se vinieron al partido, enseguida hemos hecho colonia española. Hay hasta algún maño y algún asturiano. Siempre tiene que haber maños y asturianos por todas partes», explica.

El viaje fue también al pasado porque allí se reencontró con dos viejos amigos. «Por allí estaba Zaky. La familia la tiene en Emiratos pero él está colaborando con la sub-18,que se quedaron campeones del mundo este verano. Está de ayudante y está encantado. Lo vi como siempre», indica. Y de ayudante de Ola Lindgren en el Al Ahly, uno de los clubs fuertes del país, está Robert Arrhenius. El sueco volvió a Suecia tras un proyecto en Mallorca y ahora vive solo en una urbanización con gran seguridad en El Cairo.

Pero Cartón se centra en el futuro y, sobre todo, en la posibilidad de acudir a unos Juegos Olímpicos. La Copa de África se disputará en Túnez. «A priori son el rival a batir. El sorteo ha querido que nos crucemos con ellos en semis. Angola y Argelia pueden ser los otros dos rivales más fuertes. Quedarse fuera de semifinales sí sería un problema porque te quedas fuera del preolímpico. Pero entre esos cuatro suele estar el asunto».

Egipto cuenta con buenas instalaciones y más que va a tener porque el Mundial del 2021 se celebrará allí. «Tienen un centro para entrenamiento de deportes olímpicos con un hotel incluido para poder hacer concentraciones largas y está fenomenal. Están construyendo tres o cuatro pabellones que tienen una pinta espectacular. Serán aún más faraónicos, enormes. En una ciudad con 23 o 26 millones de habitantes, digo yo que 40.000 asientos se llenarán».