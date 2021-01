Sobre un castillo de naipes

El Ebro y el Tarazona son tras la primera vuelta los equipos aragoneses mejor clasificados en Segunda División B. Ahora mismo, ambos conjuntos parecen candidatos para disputar la fase de ascenso a la Liga SmartBank, aunque tanto el entrenador del conjunto arlequinado, Manolo Sanlucar, como el del cuadro turiasonense, David Navarro, coinciden en que la competición este año es inestable y está dominada por la incertidumbre.

Por un lado, Sanlúcar está «contento con la primera vuelta del equipo». «Hemos sido muy regulares y sólidos, recibiendo pocos goles y rentabilizando bien nuestro juego», asegura el técnico, que confiesa que hay además «buen ambiente en el vestuario». Pero a la vuelta de vacaciones, contra el Izarra y el Logroñés, el conjunto arlequinado encajó tres goles en cada uno. Partidos en los que, según opina, «no nos parecimos en nada a los anteriores». Todavía así son terceros del grupo y trabajan en mejorar su «principal handicap»: el balón parado.

Por otra parte, David Navarro cree que el Tarazona «ha rendido por encima de lo que esperaba todo el mundo». Pero también advierte de que los puntos que lleva «no son los definitivos». «Hicimos una pretemporada contra grandes rivales y no conseguimos anotar ningún gol, no pretendíamos por lo tanto otra cosa que semana a semana intentar sacar los partidos», confiesa el entrenador aragonés. Ahora mismo están «seis puntos por encima de lo que se pensaba que sería suficiente para mantener la categoría».

«Pero la competición nos ha enseñado que seguimos lejos, porque los días que hemos tenido cinco minutos malos nos han marcado dos o tres goles», dice Navarro. Con esto coincide Sanlúcar: «En esta categoría es difícil pensar a largo plazo, a los hechos recientes me remito» recuerda y añade que la fiabilidad que tenían la perdieron en dos partidos. «Aunque parece que queda poco no es así, solo llevamos once partidos y las diferencias en cuanto a puntos son mínimas» explica el preparador y asevera que «dos derrotas seguidas te pueden llevar al descenso y dos victorias al liderato». Los dos solo tienen que halagos para el otro. El del Tarazona asegura que el Ebro «es uno de los candidatos para jugar el playoff», mientras que Sanlúcar recuerda que el cuadro turiasonense está haciendo «una campaña excepcional».