Celia Abad se lleva el oro en supergigante

Celia Abad continúa avanzando hacia adelante en el esquí alpino. La aragonesa se colgó este lunes la medalla de oro en la prueba de slalom supergigante del Campeonato de España. «Sin duda he cumplido mis expectativas de esta temporada», explicó la becada por Caja Rural Aragón, que iba a Sierra Nevada con el objetivo de ser campeona nacional pero también siendo consciente de que había «otras dos chicas con bastante nivel».

«Podríamos estar en lo alto cualquiera de las tres», explica Abad y añade que además de tener «buen nivel en esta prueba» son más mayores que ella. «Mi objetivo era ganar pero sabía que no era fácil, me he llevado una alegría muy grande», insistió la de Jaca. Hace semana y media la joven sacó también una medalla de oro en el Campeonato de Andorra, en la prueba de gigante. Estas dos disciplinas son sus preferidas, pero es la última la que más prepara porque «es técnica y más fácil para poder entrenar en más pistas, en supergigante necesitamos unas pistas largas de más tiempo». Sin embargo ella sigue triunfando en ambas.

La de este lunes era su última carrera de la temporada, pero ya tiene objetivos para la siguiente: «Espero seguir avanzando plazas en el ránking mundial, empezar a correr en el circuito de la Copa de Europa y estar entre las mejores», aseveró. Para esto se ha estado preparando en Italia y ha dado «un salto de calidad» en cuanto a entrenamientos se refiere.