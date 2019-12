El cerebro del Mann Filter

Aina Ayuso es una jugadora de baloncesto que siempre ve la botella medio llena. La base del Mann Filter prefirió ser positiva cuando el cuadro aragonés comenzó la temporada perdiendo con dos palizas frente al Perfumerías Avenida en el Open Day celebrado en Zaragoza y el encuentro siguiente ante el Gernika. «Fueron dos partidos con rivales difíciles. Son encuentros para pasar página y aprender de ellos. Aunque la cosa vaya mal, hay que seguir jugando. Sobre el parqué tienes muchísimas emociones y hay que pensar en lo que puedo hacer para repetir lo que ha salido bien y para no volver a cometer fallos», explica la barcelonesa. La base es una de las jugadoras clave del segundo proyecto de Fabián Téllez. Un equipo sin una figura, pero con muchas jugadoras con un buen nivel que tienen que llevar al Mann Filter lo más arriba posible de la tabla. «Cuando una jugadora mete 30 puntos es mucho más complicado ganar. Pero si hemos aportado todas, es más sencillo ganar. Los partidos te los llevas si cinco jugadoras logran diez puntos cada una. El equipo rival tiene que defender a cuatro o cinco jugadoras y ese es un punto a nuestro favor. La calidad y el talento lo tenemos. Pero hay que conjuntarlo e ir todas a una. Tenemos un buen balance interior-exterior. Cuando jugamos alegre y muy rápido es difícil defendernos», indica.

El Mann Filter tuvo un inicio difícil y poco a poco ha ido subiendo su nivel. Su trayectoria es muy similar a la del año pasado en la que al final las aragonesas disputaron el playoff por el título. «Somos un equipo nuevo y tuvimos una pretemporada complicada por las muchas lesiones. Tiramos de cantera y nos ayudó un montón. Hemos crecido muchísimo, la progresión es buena y a día de hoy competimos con todos los equipos. La forma de trabajar de Fabián nos está haciendo llegar muy cerca de nuestro techo», afirma la base. Hoy el Filter se encuentra en la zona tranquila de la tabla, décimo con cuatro triunfos y ocho derrotas. Por debajo de las aragonesas están con un triunfo menos el Campus Promete y el Gipuzkoa y con dos Quesos el Pastor y Bembibre. Mañana se enfrentan en el último partido de la primera vuelta en el Stadium al Campus Promete. «Es un encuentro ganable. Las riojanas son un equipo muy físico destacando el juego interior de sus dos pívots, enormes y muy fuertes. Asumen el 50% de los tiros de su equipo». Apenas tiene opciones el Mann Filter de clasificarse para la Copa de la Reina. «Está muy difícil y dependemos de triples empates», explica la catalana.

Aina Ayuso es una jugadora completa. Eléctrica y con una buena condición física, destaca en defensa, tiene buenos números en los apartados de puntos, asistencias y rebotes. Con 20 años tiene mucho margen de mejora. «Es difícil definirme. Soy muy autoexigente conmigo misma. Intento que el equipo funcione, que mis compañeras estén a gusto y encuentren en el partido situaciones favorables. Esa es la función de una base. Con Fabián estoy mejorando mucho en los temas tácticos». Al técnico catalán lo conoce puesto que coincidieron en el Basket Almeda cuando Ayuso tenía 12 años. «Es muy trabajador, buen táctico, inteligente y exigente. Tiene las cosas muy claras y sabe muy bien lo que hacer siempre. Sabe dónde poner el foco, dónde atacar y donde defender».

La catalana nació en la localidad barcelonesa de Sant Just Desvern y es una de las bases más prometedoras del básquet nacional. Hace dos años logró con España el Europeo U20 ante Serbia. Emigró a la Universidad de Oregón y el año pasado debutó en la Liga Dia con el Sant Adriá. «Teníamos un buen equipo, pero la cosa no acababa de funcionar», explica. Ve muy lejos la selección absoluta. «Lo mío es el ahora y el único secreto es el día a día. En la selección Laia Palau me parece increíble y me gustaría hacer algo así. Pero todas son muy top y lo veo muy lejos para mí. De los Juegos Olímpicos no tengo ni idea. Pero nunca se sabe», cierra.