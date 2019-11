El Chelsea y el Ajax empatan en un partido volcánico (4-4)

Mientras en partidos como el del Camp Nou los espectadores se quedaron sin ver ni un tanto, en otros duelos de la jornada el espectáculo fue enorme. El mejor ejemplo se vivió en Londres, con un vibrante partido que acabó en tablas entre el Chelsea y el Ajax (4-4). Ambos se jugarán el pase a octavos con el Valencia después de una noche de locura.

RESULTS Goals Drama Comebacks #UCL back with a bang! Who impressed you tonight? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 de novembre de 2019

A los cinco minutos ya se intuía que no sería un partido normal el que se viviría en Stamford Bridge. El guion comenzó con un gol en propia puerta del ariete Abraham (m. 2) equilibrado con un tanto de penalti de Jorginho para el Chelsea (m. 5). El equipo holandés volvió a ponerse por delante gracias al exsevillista Promes (m. 20) y amplió la ventaja con una acción desafortunada de Kepa (m. 35). Tras el descanso se prolongó la vorágine con el gol de Van de Beek (m. 55) que suponía el 1-4 para el semifinalista de la pasada edición.

Dos expulsados

Todo parecía encarrilado para el Ajax, pero Azpilicueta redujo distancias (m. 63) y el cuadro holandés se hundió por las expulsiones de Blind (m. 68) y Veltman (m. 69). Con dos más, el cuadro de Lampard se lanzó a tumba abierta a por la victoria. Otro gol de penalti de Jorginho (m. 71) puso el 3-4 y James equilibró las cosas (m. 74). Cuando todo apuntaba a que el Ajax acabaría perdiendo, el equipo holandés tiró de orgullo. El VAR anuló el 5-4 de Azpilicueta y el encuentro acabó en empate.

FOURTH 4-4 draw in #UCL history SECOND involving Chelsea (14/04/2009).... Lampard scored TWICE at Stamford Bridge pic.twitter.com/4m6KlIKkWE UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 de novembre de 2019

En el grupo A, mientras, el Liverpool se aupó al liderato con un trabajado triunfo contra el Genk (2-1). Wijnaldum y Oxlade-Chamberlain marcaron los goles del campeón de Europa, que saca ahora un punto al Nápoles, segundo tras empatar en Italia con el Salzburgo (1-1).