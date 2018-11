El cirujano de la novedosa operación de cambio de sexo es línier de Primera

Del bisturí y el quirófano a la banda para correr como árbitro asistente -el línier de toda la vida- y ayudar al colegiado que este sábado pitará nada menos que al Madrid en su desplazamiento de Liga a Ipurúa para enfrentarse al Eibar. Así es la otra pasión profesional del médico César Noval, quien ha realizado en València una operación que ha durado 17 horas y que ha supuesto una novedosa técnica para que una persona cambiase de sexo en una sola intervención. El sábado sustituye la bata médica por los pantalones cortos y un banderín en una de las manos; enfrente, el todopoderoso equipo blanco.

Noval es un médico valenciano que ha llenado de titulares la prensa española tras el éxito de la operación que ha permitido a 'Rafa', nombre figurado del paciente, convertirse en hombre a los 29 años tras una delicada operación en diversas partes del cuerpo, en lo que ha sido una intervención pionera.

👨‍⚕️ El cirujano César Noval Font ha comprimido en una única intervención de 17 horas una cirugía de reasignación de sexo, un proceso que en España suele durar entre dos y 10 años.



⚽️ Los fines de semana ejerce de juez de línea como asistente de Martínez Munuera. pic.twitter.com/jJH6V5tj82 — Sphera Sports (@SpheraSports) 21 de noviembre de 2018

Cuando no opera, César Noval se convierte en árbitro asistente del colegiado internacional Juan Martínez Manuera y lo acompaña en los principales campos de fútbol de Primera División por toda España. Así, por ejemplo y en septiembre, corrió por la banda y cuidó de implantar justicia en el derbi madrileño en el que blancos y rojiblancos empataron sin goles. Noval no ha querido extenderse mucho en su segunda profesión, puesto que el Colegio de Árbitros les prohíbe conceder declaraciones a la prensa. Sin embargo, tras saltar a la fama por su faceta como cirujano plástico sí realizó una pequeña declaración al diario valenciano 'Las Provincias'. "Me encanta y me apasiona y por ello sigo. Estar como asistente en un Real Madrid-Atlético fue toda una experiencia".

Noval Font, su denominación futbolística

Según la costumbre futbolística de nombrar a los árbitros por su segundo apellido a este cirujano se lo conoce en las actas como Noval Font. Este año ha colaborado en el arbitraje, aparte del Real-Atlético, de los partidos Huesca-Getafe (1-1), Cádiz-Espanyol de Copa (2-1), Girona-Real Madrid (1-4) y el Barça-Sevilla, del Camp Nou (4-2), un partido que quedó marcado por la lesión de Leo Messi.

Noval Font tuvo la mala fortuna de recibir el impacto de una piedra cuando arbitraba como asistente en Segunda División en el partido Mirandés-Deportivo, en el 2014. Esta temporada también ha tenido dos experiencias internacionales. Estuvo en el encuentro de fase previa de la Champions entre el Astana (Kazajistán) y el Midtjylland (Dinamarca), que acabó sin goles, y en el Steaua de Bucarest y Hatduk Split (1-1) de Europa Liga.