Una cita muy navideña

Lorenzo Ortas lleva a sus 65 años una vida tan intensa como cuando subía a los ochomiles en la década de los ochenta con Peña Guara. Ahora el vicepresidente del club altoaragonés es el responsable del Rally de Escalada de Riglos, del programa de Pico a Pico y de las proyecciones San Úrbez 2019 que se inician el próximo lunes en el Teatro Olimpia de la ciudad del Alto Aragón a las 20.15 horas.

Además, desde hace dos años es el presidente de la Asociación Oscense de Belenistas. Peña Guara cierra la festividad de San Úrbez con su belén montañero en un lugar tan insólito como las Gorgas de San Julián el 25 de diciembre y Ortas es uno de los responsables de este original belén en el que se congregan cuatro centenares de altoaragoneses.

La tradicional cita de las proyecciones de San Úrbez tienen tantos años de vida que Ortas no recuerda ni cuándo se crearon. Aunque en su cabeza sí que queda viva una imagen de principios de los años sesenta del siglo pasado. «Era una proyección de Rabadá y Navarro dentro del ciclo de San Úrbez y me impactó. Se hizo en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca. Fui con mi padre, que era socio de Peña Guara y muy aficionado al monte». Ortas era un chavalín de ocho años. Meses después de conocer Lorenzo a los zaragozanos, estos fallecieron en agosto de 1963 en la pared del Eiger. Fue el primer gran drama en la historia del montañismo aragonés.

Son las únicas proyecciones que organiza el club oscense a lo largo del año. «También colaboramos en el Ciclo de Banff, que se hace en febrero y marzo. Además, si hay oportunidad de traer a Álex Txikón o Álex Huber, hacemos algo esporádico sin fecha fija». Ortas es el encargado de invitar a los montañeros. «Lo llevo haciendo desde el siglo pasado y tengo ganas de que me den el relevo para que venga alguien que le dé un aire nuevo al ciclo. Intento hacer una proyección de cada actividad del club y que no sea solo escalada y alpinismo. Así viene todo tipo de público». La primera proyección es de MTB en Utah el lunes. «Son socios de Peña Guara que hacen viajes exóticos».

Ha habido a lo largo de tantos años charlas para el recuerdo. «El año pasado vino Carlos Soria y estaba el teatro a rebosar. También vinieron Álex Huber, Alberto Iñurrategui, Juanito Oiarzabal o Kurt Diemberger. Nos gusta siempre traer alguien sonado. Aunque ya hemos visto de todo y se nos ha agotado la capacidad de asombro. Este año viene una amigo mío que es Rafa Vadillo y nos ofrece el martes una proyección del Ártico Ruso. Esto es algo diferente», indica.

Hay varios montañeros que a Ortas le hubiera gustado traer. «En lista de espera están Gerlinde Kaltenbruner, Nives Meroi, Simone Moro... Me encantaría que viniera José Carlos Tamayo o Lynn Hill. Hay gente muy buena que lo cuenta fatal, con lo que no me sirve. Es mejor que sean amenos, simpáticos y buenos comunicadores», explica el oscense. Este año viene Manu Córdova el jueves. «Es un buen comunicador, transmite entusiasmo y encima es buen montañero. Nos contará una escalada en Shiva, en el Himalaya».

La estrella de la semana es Luis Alberto Hernando, el campeón del mundo de carreras por montaña. Acude el próximo viernes. «Hace una actividad que en Peña Guara es importante y tenemos en el club muchos practicantes». Por último, el miércoles el fotógrafo y naturalista madrileño Jorge Ruiz del Olmo presenta un libro y ofrece una proyección sobre el otoño en el Pirineo.