El City de Guardiola, ante los Spurs de Pochettino

Los cuartos de final de la Liga de Campeones vuelven a escena con el duelo entre el Manchester City, considerado como uno de los máximos favoritos al título, y el Tottenham Hotspur, aspirante inesperado al que podría ser el primer trofeo de Mauricio Pochettino en Londres. Los de Pep Guardiola se posicionan como candidatos a todo esta temporada y con la Copa de la Liga ya en el bolsillo, metidos en la pelea por la Premier League y clasificados para la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra), el próximo objetivo es superar la barrera de los cuartos en la Champions.

La eliminación en octavos de final contra el Mónaco en el 2017 y el año pasado en cuartos ante el Liverpool han marcado el límite de Guardiola en su etapa citizen. Las semifinales que cosechó Manuel Pellegrini en el 2016 son el mejor resultado desde que el dinero árabe entró en Manchester. En principio, el Tottenham no tendrá que hacer frente a bajas importantes en su once inicial y podrá contar con la participación de sus estrellas Harry Kane (autor de 5 goles en esta competición), Heung-min Son y Dele Alli. Las ausencias en el cuadro de Pochettino las marcan Eric Dier y Erik Lamela, mientras que no parece probable que Serge Aurier llegue a tiempo para el encuentro. Más importantes parecen los problemas en la enfermería del City, ya que Agüero sufrió un contratiempo muscular ante el Fulham la semana pasada y no pudo estar presente en las semifinales de la FA Cup ante el Brighton & Hove Albion. La cita es a las 21.00.

A la misma hora, en Anfield, el Liverpool espera al Oporto del eterno Iker Casillas. Los reds están enfrascados en la pelea por el título de Liga en Inglaterra, que no consiguen desde hace 30 años. Los portugueses no podrán contar con Aboubakar ni con el luso Pepe y el mexicano Héctor Herrera. Salah, Mané y Firmino están a disposición de Klopp.