El club no ejecuta la opción de corte sobre Nacho Martín

La lesión que Nacho Martín sufrió el año pasado obligó al Tecnyconta Zaragoza a actuar con cautela en verano. En los despachos sabían que su experiencia podía aportar mucho a una plantilla completamente nueva, repleta de jugadores jóvenes e inexpertos en ACB. Había una incógnita, ¿cómo se recuperaría de la lesión? La temporada es muy larga y una recaída podía hacer añicos a un equipo en fase de crecimiento. Por este motivo, el club estableció una opción de corte del contrato cuando se hizo oficial su regreso al conjunto zaragozano.

Tres meses después, Nacho Martín ha superado el examen con nota. Ayer la entidad comunicó que no iba a ejercer esa opción. «Estoy muy contento. Mi objetivo era el de continuar aquí, y me alegro que así sea. También entiendo que, al llegar a Zaragoza después de una lesión grave, era lógico poner una opción de corte. Se ha visto que estoy bien de la lesión, y por eso el club me da la opción de seguir», explicó Martín al conocer la decisión.

Su promedio de 8 puntos, 3,8 rebotes y 9,9 de valoración en nueve partidos de Liga es un aval que en los despachos de la entidad no ha pasado desapercibido. Es más, esos números le convierten en el tercer mejor jugador de la plantilla, solo por detrás de Bo McCalebb y Nemanja Radovic. «Llega un momento en tu carrera en el que lo más importante, aparte de jugar bien, es que el equipo gane, funcione, y nosotros estamos haciéndolo bien. Por este motivo me fijo más en el balance positivo del grupo que en el personal, aunque eso no resta para que esté contento de haber superado una lesión, dos operaciones, y volver a jugar a muy buen nivel», afirmó el vallisoletano.

A sus 35 años, Nacho Martín es uno de los nombres que siempre figuran en las rotaciones de Porfirio Fisac. «He cogido experiencia con el tiempo. Ahora me fijo más en detalles que antes no veía. Observo el juego con más pausa y de una manera más tranquila que cuando era más joven», señaló.

Ese grado de veteranía es uno de los factores que más le gusta al técnico segoviano. Su polivalencia le permite utilizar al ala-pívot en diferentes demarcaciones, según el desarrollo del juego. «En ocasiones juego de 5 o de 4, y eso significa que el entrenador tiene mucha confianza en mí en esos momentos. Luego yo tengo que devolver esa confianza metiendo los tiros y tomando buenas decisiones». En ese aspecto, Martín explicó que «la edad y la experiencia aporta más tranquilidad, y eso permite estar más sereno en el momento de lanzar o coger un rebote que cuando eres más joven», destacó.

La victoria ante el Joventut permitió a la afición soñar aún con más fuerza por un billete del AVE con destino a Madrid para disputar la Copa del Rey. En el vestuario, sin embargo, siguen con los pies en el suelo. «Cuando se consiga la permanencia veremos qué otros objetivos podemos conseguir. Pero, como dice Porfi, primero tenemos que certificar la permanencia y luego ya se verá. Está claro que vamos por el buen camino. Es normal que la gente se emocione, y especialmente después de años malos. Ver que el equipo juega bien hace querer aspirar a metas más altas», apuntó Nacho Martín.