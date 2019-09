El Cofidis toma el mando de la carrera en Igualada

Sigilosamente, sin hacer ruido, casi sin levantar la mano, como quien no quiere la cosa, Nico Edet, un francés de Le Mans y del equipo Cofidis, tomó en Igualada, ciudad lluviosa, el mando de la Vuelta gracias a que llegó a la meta una fuga que peleó por la victoria con carácter en las cuestas de Montserrat, en un día marcado por el agua y con los grandes aspirantes a la victoria, sobre todo el cuarteto de los magníficos (López, Roglic, Valverde y Quintana), pensando en la dureza de Andorra, donde llegará hoy la ronda española.

Hizo la Vuelta un fugaz paso por Cataluña, de Valls a Igualada, con Montserrat de por medio. Todos sabían que sería una jornada para fugas, para que unos cuantos recuperasen tiempo, se dejasen ver o tratasen de resituarse en la general de la carrera. Más de una veintena de ciclistas, representantes de casi todos los equipos. Entre ellos, el aragonés Fernando Barceló, que estuvo muy activo durante toda la jornada y, a falta de quince kilómetros para la meta, todavía tenía opciones de triunfo. Finalmente, después de un último intento, se queddó sin fuerzas. Y, allí, rodando de forma silenciosa, se colocó Edet, el mismo ciclista que en el 2013 conquistó la clasificación de la montaña de la ronda española, la que aquel año ganó Chris Horner, un cuarentón mucho más mayor que Valverde.

Edet era el mismo ciclista que abandonó el pasado Tour de Francia entristecido en los primeros días. Cuando la salud no respeta al corredor no hay nada que hacer: vómitos y fiebre. Pero enseguida supo que, en compesación, correría la Vuelta, la última grande del año. Por segunda temporada consecutiva, un ciclista del conjunto Cofidis, donde corren los españoles Jesús (líder en el 2018) y José Herrada y Luis Ángel Maté, se afianza en la primera plaza de la carrera, justo una temporada antes de que el equipo francés más español que hay empiece a pensar a moverse en el pelotón entre los grandes bloques del ciclismo, gracias al fichaje de Elia Viviani, posiblemente el mejor velocista de la actualidad, y algunas incorporaciones que aún están por llegar, que incluso podría ser la de un corredor español.

Con Barceló muy presente, la fuga comprobó, al igual que el pelotón que se presentó en Igualada a más de nueve minutos, el brutal cambio de temperatura que se produjo en pocos kilómetros. Salieron de Valls con un calor terrible, a más de 30 grados y ese terrible bochorno veraniego, y cuando empezó a llover en Montserrat, con su descenso muy peligroso, el termómetro bajó 14 grados.

LOS FAVORITOS / Todos aquellos que luchan por la general rodaron con la cabeza en los montes de Andorra. No así el alemán Nikias Arndt, que ganó al esprint al voluntarioso ciclista del Caja Rural Álex Aramburu, que pecó de inexperiencia al salir a todos los cortes que se produjeron en Montserrat, en vez de conservar fuerzas para el esprint final tal como hizo el ganador en Igualada. «Sabía que había ganado pero no me lo podía creer, incluso una vez cruzada la meta. Es increíble ganar una etapa en la Vuelta», afirmó el germano.

La batalla de la Vuelta se reserva para Andorra y su extraordinario menú de montañas con Ordino, La Gallina, La Comella, la subida al lago de Engolaster (incluido un tramo sin asfaltar) y el ascenso final hasta la meta de Els Cortals d’Encamp, una oportunidad para que Superman López, Valverde o Nairo Quintana busquen las cosquillas a Roglic pensando, sobre todo, en la trascendental contrarreloj del martes en Pau, tras el descanso previo en la ciudad francesa. En Pau, el ciclista esloveno del Jumbo es el favorito y con la idea de atizar a sus rivales antes de afrontar las etapas más cercanas al Cantábrico.